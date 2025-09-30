    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDeutsche Lufthansa AktievorwärtsNachrichten zu Deutsche Lufthansa
    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Nächster Pilotenstreik bei der Lufthansa? Abstimmung endet

    Für Sie zusammengefasst
    • Urabstimmung der Piloten endet am Dienstag um 10 Uhr.
    • 70% Zustimmung könnte Streiks während Herbstferien bringen.
    • Tarifkonflikt betrifft Betriebsrenten, Einigung steht aus.
    Nächster Pilotenstreik bei der Lufthansa? Abstimmung endet
    Foto: Daniel Bockwoldt - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Müssen sich die Passagiere der Lufthansa auf einen erneuten Streik der Piloten einrichten? Die Gewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) hat dazu eine Urabstimmung abgehalten, die an diesem Dienstag (10.00 Uhr) endet. Stimmen mindestens 70 Prozent der betroffenen Mitglieder in den Gesellschaften Lufthansa und Lufthansa Cargo für einen Arbeitskampf, scheinen Streiks zu den Herbstferien kaum noch vermeidbar.

    Die Gewerkschaft hat sich zuvor formal hohe Hürden auferlegt: Enthaltung und Nicht-Teilnahme an der Abstimmung werden als Nein-Stimmen gewertet, hatte im Vorfeld eine Sprecherin erklärt. Mit dem Ergebnis der Urabstimmung wird zudem keine unmittelbare Streikdrohung verbunden sein. Darüber müsse nach der Abstimmung die zuständige Tarifkommission zunächst beraten, hat die Gewerkschaft erläutert. Zuletzt hatten die Piloten der Lufthansa im Jahr 2022 gestreikt.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Deutsche Lufthansa AG!
    Long
    7,31€
    Basispreis
    0,51
    Ask
    × 15,00
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    8,24€
    Basispreis
    0,52
    Ask
    × 15,00
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Mehr Geld für Betriebsrenten?

    In dem Tarifkonflikt geht es um die Betriebsrenten der rund 4.800 Pilotinnen und Piloten. Die Gewerkschaft war mit der Forderung nach einer Verdreifachung des Arbeitgeberanteils in die Verhandlungen gestartet und hatte dies dann im Laufe von sieben Gesprächsrunden reduziert. Eine Einigung wurde aber nicht erreicht. Die zuletzt defizitäre Lufthansa-Kerngesellschaft durchläuft gerade ein hartes Sanierungsprogramm. Ihr Chef Jens Ritter hatte erklärt, schlichtweg keine Mittel zu haben, um die "ohnehin schon sehr gute" betriebliche Altersvorsorge aufzustocken.

    Auf dem Kapitalmarkttag am Montag hat der Lufthansa-Vorstand zudem seine Strategie bekräftigt, die kleineren Lufthansa-Flugzeuge und damit auch Jobs in andere Flugbetriebe mit deutlich geringeren Lohnkosten zu verlagern. Bereits 2030 soll demnach rund die Hälfte der Kurz- und Mittelstreckenjets von Flugbetrieben außerhalb des Lufthansa-Kerns geflogen werden. Dazu hat der Konzern eigens die Betriebe Discover und City Airlines gegründet. Gegen diese Strategie sperren sich intern die VC ebenso wie die Flugbegleiter-Vertretung Ufo, die ihre Tarifverhandlungen ebenfalls für gescheitert erklärt hat./ceb/DP/men

    Deutsche Lufthansa

    +0,48 %
    +5,19 %
    -2,43 %
    +9,65 %
    +18,24 %
    +34,47 %
    +48,13 %
    -3,71 %
    +71,16 %
    ISIN:DE0008232125WKN:823212

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Lufthansa Aktie

    Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,48 % und einem Kurs von 7,803 auf Lang & Schwarz (29. September 2025, 22:59 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Lufthansa Aktie um +5,19 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,43 %.

    Die Marktkapitalisierung von Deutsche Lufthansa bezifferte sich zuletzt auf 9,35 Mrd..

    Deutsche Lufthansa zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,6100 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 6,5000EUR. Von den letzten 8 Analysten der Deutsche Lufthansa Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von -35,92 %/+15,34 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Deutsche Lufthansa - 823212 - DE0008232125

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Deutsche Lufthansa. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Nächster Pilotenstreik bei der Lufthansa? Abstimmung endet Müssen sich die Passagiere der Lufthansa auf einen erneuten Streik der Piloten einrichten? Die Gewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) hat dazu eine Urabstimmung abgehalten, die an diesem Dienstag (10.00 Uhr) endet. Stimmen mindestens 70 Prozent der …