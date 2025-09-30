Zijin Gold schießt am ersten Handelstag um über 60 Prozent nach oben

Das Unternehmen, das als internationale Goldsparte des chinesischen Branchenriesen Zijin Mining gilt, hatte zuvor bei einem IPO in Hongkong knapp 25 Milliarden Hongkong Dollar (rund 3,2 Milliarden US-Dollar) eingesammelt. Damit handelt es sich um den zweitgrößten Börsengang des Jahres weltweit – nur übertroffen vom chinesischen Batteriehersteller CATL.

Die Aktie von Zijin Gold feierten am Dienstag ihr Börsendebüt – und legten dabei direkt einen Kurssprung von mehr als 60 Prozent hin. An der Hong Kong Stock Exchange kostete ein Anteilschein am Dienstagmorgen unserer Zeit zeitweise knapp 120 Hongkong Dollar. Das entspricht einem Plus von fast 67 Prozent gegenüber dem Ausgabepreis von von 71,59 Hongkong Dollar.

Ursprünglich war der Start für Montag vorgesehen, wurde jedoch wegen des Taifuns "Ragasa" verschoben. Das Timing könnte kaum besser sein: Der Goldpreis befindet sich auf Rekordjagd. Zuletzt erreichte Spot-Gold ein neues Allzeithoch von 3.839,19 US-Dollar je Feinunze. Angesichts geopolitischer Unsicherheiten und der Erwartung baldiger Zinssenkungen flüchten Investoren zunehmend in das Edelmetall.

Marktbeobachter sehen darin den entscheidenden Rückenwind für einen gelungenen Börsenstart. "Die Euphorie rund um Gold überträgt sich direkt auf die Produzenten – das sorgt für enorme Bewertungen", erklärte Theodore Shou, CEO von Skybound Capital, dem US-Nachrichtensender CNBC.

Auch für den Finanzplatz Hongkong ist der Coup ein Prestigegewinn. Der Markt für Neuemissionen hat in der ersten Jahreshälfte 2025 bereits rund 14,1 Milliarden US-Dollar eingesammelt, was einem Anstieg von 695 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Mit Zijin Gold wird dieser Trend eindrucksvoll fortgesetzt.

Die nun eigenständige Gesellschaft bündelt alle Auslandsaktivitäten der Muttergesellschaft Zijin Mining. Dazu gehören Goldminen in Zentralasien, Südamerika, Afrika und Ozeanien. Unterstützt wird das Unternehmen von Schwergewichten wie dem Staatsfonds GIC aus Singapur, BlackRock und Hillhouse.

Zijin Mining selbst ist Chinas größter Goldförderer. Im Jahr 2024 förderte der Konzern 1,3 Millionen Unzen (40,4 Tonnen) Gold und zählt damit weltweit zu den Top 10. Anleger honorierten diesen Schritt bereits am ersten Tag mit einem Kurssprung historischen Ausmaßes.

Keine Lust auf hohe Order- und Depotgebühren? Dann schnell zu SMARTBROKER+ wechseln: Alle nachfolgend vorgestellten Aktien handeln Sie über gettex ab 0 Euro*.

*ab 500 Euro Ordervolumen, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen Dann schnell zuAlle nachfolgend vorgestellten Aktien handeln Sie über gettex ab 0 Euro*.*ab 500 Euro Ordervolumen, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen



Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion



