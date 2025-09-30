DGB
Gewalt gegen Beschäftigte hat zugenommen
Für Sie zusammengefasst
- Zunehmende Gewalt gegen öffentliche Beschäftigte beklagt.
- 13% der Beschäftigten erleben digitale Gewalt täglich.
- DGB fordert Maßnahmen zur Bekämpfung dieser Probleme.
BERLIN (dpa-AFX) - Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) beklagt zunehmende Gewalt gegen Beschäftigte des öffentlichen Dienstes. Diese gehöre inzwischen zum Alltag, erklärt der DGB anlässlich einer Konferenz zu dem Problem heute in Berlin. Eine neue Umfrage des DGB zeigt das Ausmaß digitaler Beleidigungen, Beschimpfungen und Bedrohungen. Demnach waren 13 Prozent der Beschäftigten in ihrem beruflichen Alltag schon direkt von sogenannter digitaler Gewalt betroffen. Die Umfrage stammt vom Forsa-Institut und war vom DGB in Auftrag gegeben worden. Sie liegt der Deutschen Presse-Agentur vor./bw/DP/zb
