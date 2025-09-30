Die Zahlungsverkehrsbranche steuert auf eine KI-gesteuerte Zukunft zu, aber es fehlt an Leitlinien und Vertrauen - so ein neuer Bericht von HCLTech

NEW YORK, LONDON und NOIDA, Indien, 30. September 2025 /PRNewswire/ -- HCLTech (NSE: HCLTECH.NS) (BSE: HCLTECH.BO), ein führendes globales Technologieunternehmen, gab heute die Ergebnisse seiner neuesten Studie über die Zahlungsverkehrsbranche bekannt. Die Studie unterstreicht, dass sich die Zahlungsverkehrsbranche rasch auf eine KI-gestützte, autonome Zukunft zubewegt, während sie gleichzeitig mit erheblichen Herausforderungen in Bezug auf Vertrauen, regulatorische Vorbereitungen und die Beschränkungen bestehender Systeme und Infrastrukturen konfrontiert ist.

Studien zeigen, dass 99 % der Unternehmen KI einsetzen, aber 91 % der Führungskräfte Bedenken wegen der Risiken äußern; 60 % halten KI-Betrugsdetektoren für unwirksam.

Der Bericht weist auf ein Paradoxon hin: KI wird zwar als unverzichtbar angesehen, um reibungslose Kundenerfahrungen mit dem Schutz vor Betrug in Einklang zu bringen, doch fehlt es den Unternehmen an der Governance und Infrastruktur, um sie verantwortungsvoll einzusetzen. Fast die Hälfte (49 %) arbeitet ohne formale KI-Richtlinien, und die Besorgnis über Halluzinationen, synthetischen Betrug und Datenlecks ist weit verbreitet. Dies gilt noch mehr für Kontinentaleuropa, wo sich nur 19 % der europäischen Führungskräfte voll auf die Zukunft des Zahlungsverkehrs vorbereitet fühlen.

Weitere wichtige Ergebnisse sind:

KI ist allgegenwärtig – Vertrauen jedoch nicht. Obwohl 99 % der Unternehmen KI im Zahlungsverkehr einsetzen, äußern 91 % der Führungskräfte Bedenken hinsichtlich der damit verbundenen Risiken, und 60 % halten die derzeitigen KI-Tools zur Betrugserkennung für unwirksam.

„Die führenden Unternehmen im Zahlungsverkehr setzen auf Innovation, aber die Kluft zwischen Ehrgeiz und Bereitschaft ist groß", sagt Srinivasan Seshadri, Chief Growth Officer und Global Head, Financial Services bei HCLTech. „Die Studie unterstreicht die Notwendigkeit einer verantwortungsvollen KI-Governance, einer Modernisierung der Infrastruktur und strategischer Klarheit, um in der sich entwickelnden Zahlungsverkehrslandschaft erfolgreich zu sein."