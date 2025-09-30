DAX-FLASH
Kaum verändert erwartet - Zurückhaltung vor drohendem US-Shutdown
- Dax bewegt sich kaum, leichtes Plus auf 23.772 Punkten.
- Wall Street verliert Schwung, Rekordrückkehr stockt.
- US-Kongress droht mit "Shutdown", Einigung nötig.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax dürfte sich wie zu Wochenbeginn auch am Dienstag zunächst nur wenig bewegen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex knapp zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start rund 0,1 Prozent höher auf 23.772 Punkte.
An der Wall Street hatte ein zwischenzeitlich deutlicherer Vorstoß zurück Richtung Rekord letztlich an Kraft verloren. Über dem Markt schwebt das Damoklesschwert "Shutdown" - denn ohne eine Einigung im US-Kongress in letzter Minute droht ab Mittwoch ein Stillstand der Arbeit in US-Regierungsbehörden. Im Kongress muss eine Einigung zum Haushalt erzielt werden, damit frisches Geld fließen kann. Dafür sind Stimmen der Demokraten nötig.
Jede Woche bei "geschlossenem Betrieb" koste 0,2 Prozentpunkte an Wirtschaftswachstum, kommentierte Anlagestratege Stephen Innes von SPI Asset Management. Aktuell werde die USA von Piloten mit verbundenen Augen geflogen, und die Passagiere seien entsprechend unruhig./ag/jha/
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu DAX - 846900 - DE0008469008
Das denkt die wallstreetONLINE Community über DAX. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Habt ihr es denn immer noch nicht kapiert. Es geht ums daher labern, Aufmerksamkeit generieren
... wenn es so ein tolles Leben ist, warum nur zu Hobbyzwecken den ganzen Tag am Rechner kleben und das Forum zumüllen
Einfach traurig, den ganzen Tag nichts zu tun, an der Kiste kleben und zu jedem Thema etwas sagen, hauptsache quaseln können.
lalala , schön Tag allen :)
Schöner Move und jeder, der innerhalb dieses Runs mal 20 oder 30 Punkte in der laufenden Bewegung vorhergesagt hat, durfte sich an seinem kleinen Stück "Ruhm" erfreuen.... die Schnapszahlentrader wurden mit der durchlaufenen 444, 555 und 666 (wenn auch ohne jegliche Relevanz) ebenso 3x bedient, wieder jeder, der auf die vollen Hunderter setzte.
Große Klasse.... Mitteilungsbedürfnis gepaart mit der Suche nach Aufmerksamkeit, bestenfalls Anerkennung.... Glückwunsch!
Und ganz abgesehen von dem ganzen Trash -> Danke an watertaxi, Magnus und auch slabyedi für die gezeigten Charts, Informationen und Anregungen.
Gruß CB. 😎