    Kaum verändert erwartet - Zurückhaltung vor drohendem US-Shutdown

    • Dax bewegt sich kaum, leichtes Plus auf 23.772 Punkten.
    • Wall Street verliert Schwung, Rekordrückkehr stockt.
    • US-Kongress droht mit "Shutdown", Einigung nötig.
    FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax dürfte sich wie zu Wochenbeginn auch am Dienstag zunächst nur wenig bewegen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex knapp zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start rund 0,1 Prozent höher auf 23.772 Punkte.

    An der Wall Street hatte ein zwischenzeitlich deutlicherer Vorstoß zurück Richtung Rekord letztlich an Kraft verloren. Über dem Markt schwebt das Damoklesschwert "Shutdown" - denn ohne eine Einigung im US-Kongress in letzter Minute droht ab Mittwoch ein Stillstand der Arbeit in US-Regierungsbehörden. Im Kongress muss eine Einigung zum Haushalt erzielt werden, damit frisches Geld fließen kann. Dafür sind Stimmen der Demokraten nötig.

    Jede Woche bei "geschlossenem Betrieb" koste 0,2 Prozentpunkte an Wirtschaftswachstum, kommentierte Anlagestratege Stephen Innes von SPI Asset Management. Aktuell werde die USA von Piloten mit verbundenen Augen geflogen, und die Passagiere seien entsprechend unruhig./ag/jha/





