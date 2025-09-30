    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsS&P 500 IndexvorwärtsNachrichten zu S&P 500

    JD Vance: "USA steuert auf Shutdown zu!" Wie reagieren die Märkte?

    Die USA steuern auf eine Haushaltsblockade zu. Nach gescheiterten Verhandlungen droht ab Mittwoch der Shutdown. Doch Anleger hoffen noch auf eine Last-Minute-Einigung oder eine schnelle Lösung.

    Foto: CNP/ABACA - abaca

    In Washington spitzt sich der Haushaltsstreit zu und ein "Shutdown" der USA, der Großteile der Bundesbehörden lahmlegen würde, wird ab Mittwoch immer wahrscheinlicher. Nach einem Krisentreffen im Weißen Haus zwischen US-Präsident Donald Trump, Vizepräsident JD Vance und führenden Köpfen der Demokraten und Republikaner zeichnet sich jedoch keine Lösung ab.

    "Wir steuern auf einen Shutdown zu, weil die Demokraten nicht das Richtige tun wollen", erklärte Vance vor Journalisten. Auch die Demokraten gaben sich unnachgiebig. Senats-Minderheitsführer Chuck Schumer sprach von "sehr großen Differenzen" zwischen den Lagern, betonte aber, dass Trump ihre Bedenken "zum ersten Mal" direkt gehört habe.

    Die Fronten sind verhärtet: Die Republikaner, die neben dem Weißen Haus auch knappe Mehrheiten in beiden Kammern des US-Kongresses halten, wollen ein kurzfristiges Übergangsgesetz beschließen, um die Staatsfinanzierung bis Ende November aufrechtzuerhalten. Die Demokraten hingegen bestehen darauf, dass das Paket zusätzliche Maßnahmen enthält, vor allem die Verlängerung erweiterter Steuervergünstigungen aus der Obamacare-Gesundheitsreform, die zum Jahresende auslaufen würden.

    Die Republikaner werfen den Demokraten vor, mit diesen Forderungen eine "saubere" Übergangsfinanzierung zu blockieren. "Das ist nichts anderes als Geiselnahme", kritisierte der republikanische Senatsmehrheitsführer John Thune. Die Demokraten kontern, dass sie im Gesetzgebungsprozess bisher komplett außen vor gelassen wurden. "So haben wir das noch nie gehandhabt", so Schumer.

    Erst Anfang des Monats waren konkurrierende Vorschläge für eine Übergangsfinanzierung im Senat gescheitert. Mit 53 Sitzen verfügen die Republikaner zwar über die Mehrheit, doch zur Umgehung des sogenannten Filibusters – einer Dauerrede oder Verzögerungstaktik, mit der Minderheiten Gesetzesvorhaben blockieren können – wären 60 Stimmen nötig. Damit hängt das Schicksal der Staatsfinanzen von einem Kompromiss ab – und der scheint derzeit außer Reichweite.

    "Auf der Handelsplattform Polymarket wird die Wahrscheinlichkeit eines Shutdowns aktuell mit 85 Prozent bewertet. Die Börsen belastet der drohende Shutdown bislang jedoch nicht. Hier überwiegt weiterhin die Hoffnung, dass es entweder eine Last-Minute-Einigung oder eine schnelle Lösung nach einem kurzen Shutdown geben wird", erklärte Thomas Altmann, CFA bei QC Partners.

    Ein Shutdown hätte weitreichende Folgen: Hunderttausende Staatsbedienstete müssten in den unbezahlten Zwangsurlaub gehen, während Bundesbehörden nur eingeschränkt arbeitsfähig wären. Entsprechend nimmt die Nervosität an den Märkten zu.

    Am Dienstagmorgen (mitteleuropäische Zeit) zeigten sich die US-Futures wenig bewegt. Der S&P-500-Future notierte mit 6.713,75 Punkten nahezu unverändert. Die Dow-Jones-Futures gaben leicht um 0,03 Prozent auf 46.599 Punkte nach, während die Nasdaq-100-Futures mit 24.831 Punkten ebenfalls 0,03 Prozent im Minus lagen. Anleger agieren vor dem drohenden Shutdown in Washington vorsichtig.

    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion



