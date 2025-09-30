Taiwantrade.com erweitert branchenspezifische Portale, um Handelsbeziehungen mit Europa zu stärken

In diesen sechs Sektoren kann Taiwan glänzen. Von hochmodernen CNC-Werkzeugmaschinen bis hin zu Präzisionshardware bieten taiwanesische Hersteller erstklassige Qualität, wettbewerbsfähige Preise und jahrzehntelange Erfahrung, die auf europäische Standards zugeschnitten ist. Jeder Showcase präsentiert eine große Auswahl an taiwanesischen Lieferanten und Produktkatalogen, sodass Käufer leichter recherchieren, vergleichen und direkt mit Herstellern und Handelsunternehmen in Kontakt treten können.

Stöbern, anfragen und Kontakte knüpfen – Taiwans führende Hersteller sind nur einen Klick entfernt. Verpassen Sie nicht die Gelegenheit, Ihre Lieferkette mit den Besten Taiwans zu stärken. Diese neuen Zonen stärken Taiwans Rolle als zuverlässiger Beschaffungspartner für europäische Industrien, die Wert auf Zuverlässigkeit und Innovation legen.

Informationen zu Taiwantrade

Taiwantrade.com wird von der Internationalen Handelsverwaltung (International Trade Administration, TITA) des Wirtschaftsministeriums organisiert und vom Taiwanischer Rat für Außenhandelsentwicklung (Taiwan Trade Development Council, TAITRA), der größten gemeinnützigen Handelsförderungsorganisation des Landes, betrieben. Taiwantrade.com wurde im Jahr 2002 gegründet und ist Taiwans größte B2B-Sourcing-Plattform. Sie bietet kostenlosen Zugang zu über 660.000 Produkten von mehr als 72.000 verifizierten taiwanesischen Lieferanten. Die Plattform bringt globale Käufer mit vertrauenswürdigen Herstellern zusammen. Um Käufern die Kontaktaufnahme mit Lieferanten zu erleichtern, bietet Taiwantrade.com eine Reihe von maßgeschneiderten Beschaffungsdienstleistungen an, darunter das Programm „Meet Supplier Online" (Lieferanten online treffen). (Ad by TITA)

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/taiwantradecom-erweitert-branchenspezifische-portale-um-handelsbeziehungen-mit-europa-zu-starken-302570359.html