HORNBACH Holding: Umsatz & EBIT im 1. Halbjahr 2025/26 gestiegen!
Die HORNBACH Gruppe beeindruckt mit einem Umsatzplus von 4,4% im ersten Halbjahr 2025/26 und plant weitere Expansionen in Europa.
Foto: Uwe Anspach - dpa
- Die HORNBACH Gruppe steigerte ihren Umsatz im ersten Halbjahr 2025/26 um 4,4% auf 3.599 Mio. EUR, mit einem Wachstum von 3,0% im zweiten Quartal.
- Der Nettoumsatz des Teilkonzerns HORNBACH Baumarkt stieg um 4,7%, wobei der Onlineanteil auf 13,1% wuchs.
- Das bereinigte EBIT der Gruppe erhöhte sich im ersten Halbjahr um 2,5% auf 272 Mio. EUR, trotz höherer Personalkosten durch inflationsbedingte Gehaltsanpassungen und Neueröffnungen.
- Die Marktanteile wurden in mehreren europäischen Ländern ausgebaut, wobei das Wachstum über dem Branchendurchschnitt lag.
- Die Prognose für das Gesamtjahr 2025/26 wurde bestätigt, mit einem erwarteten Umsatz auf oder leicht über dem Vorjahresniveau und einem bereinigten EBIT auf dem Niveau des Geschäftsjahres 2024/25.
- Im zweiten Halbjahr 2025/26 plant HORNBACH drei Neueröffnungen von Bau- und Gartenmärkten in Rumänien und Österreich.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht, bei HORNBACH Holding ist am 30.09.2025.
Der Kurs von HORNBACH Holding lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 103,20EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,10 % im
Plus.
14 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 103,30EUR das entspricht einem Plus von +0,10 % seit der Veröffentlichung.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 16.865,08PKT (+0,61 %).
-4,55 %
-1,58 %
-4,41 %
-3,30 %
+15,41 %
+59,23 %
+0,20 %
+39,32 %
+326,55 %
