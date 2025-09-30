Hornbach mit mehr Umsatz - Höhere Personalkosten belasten Ergebnis
- Umsatz im Q2 um 3% auf 1,7 Mrd. Euro gestiegen.
- Gewinn vor Zinsen und Steuern sank um 7,2% auf 110,5 Mio.
- Prognose für Umsatz und Ergebnis bleibt stabil, optimistisch.
BORNHEIM/PFALZ (dpa-AFX) - Hornbach Holding hat den Umsatz im zweiten Geschäftsquartal weiter gesteigert. In den drei Monaten bis Ende August stiegen die Erlöse um drei Prozent auf knapp 1,7 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Dienstag in Bornheim mitteilte. Das Baumarktgeschäft, das den Löwenanteil zu Umsatz und Ergebnis beiträgt, wuchs dabei um 3,4 Prozent. Dabei bekam der Konzern in Deutschland die zurückhaltende Konsumstimmung zu spüren: Hier stiegen die Erlöse um 0,9 Prozent, während sie im übrigen Europa um 5,8 Prozent zulegten.
Höhere Personalkosten belasteten das Ergebnis. Vor Zinsen und Steuern sank der um Sondereffekte bereinigte Gewinn (Ebit) um 7,2 Prozent auf 110,5 Millionen Euro, wie es weiter hieß. Dabei wirkten sich inflationsbedingte Gehaltssteigerungen sowie ein leicht höherer Personalstand aufgrund von Neueröffnungen negativ aus. Unter dem Strich verdiente Hornbach mit 68,4 Millionen Euro 15,3 Prozent weniger.
Die Prognose für das Geschäftsjahr bestätigte das Unternehmen. Den Umsatz erwartet das Management auf oder leicht über dem Vorjahresniveau, als 6,2 Milliarden Euro erlöst wurden. Das bereinigte operative Ergebnis wird auf dem Vorjahresniveau erwartet, was bei Hornbach eine Spanne von minus fünf bis plus fünf Prozent bedeutet, verglichen mit den vergangenes Jahr erzielten 270 Millionen Euro. Angesichts der guten Ertragsentwicklung insbesondere im ersten Quartal hält Hornbach Holding ein Erreichen der oberen Spanne derzeit für wahrscheinlich. Im ersten Halbjahr hat das Unternehmen bisher ein bereinigtes operatives Ergebnis von gut 272 Millionen Euro eingefahren./nas/men/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur HORNBACH Holding Aktie
Die HORNBACH Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 103,1 auf Lang & Schwarz (30. September 2025, 07:09 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der HORNBACH Holding Aktie um -1,67 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,66 %.
Die Marktkapitalisierung von HORNBACH Holding bezifferte sich zuletzt auf 1,54 Mrd..
HORNBACH Holding zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,3300 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 106,80EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 95,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 118,00EUR was eine Bandbreite von -3,41 %/+19,98 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu HORNBACH Holding - 608340 - DE0006083405
Das denkt die wallstreetONLINE Community über HORNBACH Holding. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Herr Hornbach hat u.a. folgende Aussage in dem Interview getroffen auf die Frage:
quote=imperatom;77886672]
HORNBACH glänzt mit starkem Umsatzwachstum und erweitert seine Marktanteile in Europa, während es seine Jahresprognose bekräftigt und seine finanzielle Stabilität unterstreicht.
https://www.wallstreet-online.de/nachricht/19500323-hornbach…