Vidac Pharma gibt umfassende US-Patentzulassung für HK2-abspaltende Verbindungen zur Krebsbehandlung bekannt

London (UK), 30. September 2025 / IRW-Press / Vidac Pharma Holdings Plc. (Hamburg und Stuttgart: T9G; ISIN: GB00BM9XQ619; WKN: A3DTUQ), ein biopharmazeutisches Unternehmen im Bereich der Onkologie, das sich in der klinischen Phase befindet und Pionierarbeit bei einer neuartigen Klasse von Krebsbehandlungen leistet, gab heute bekannt, dass das US-Patent- und Markenamt (USPTO) eine Zulassungsmitteilung für das US-Patent mit dem Titel „Verwendung von Hexokinase-2/Mitochondrien-abspaltenden Verbindungen zur Behandlung von Hexokinase-2 (HK2)-exprimierenden Krebsarten” erteilt hat.

Die Ansprüche bieten einen umfassenden Schutz für die proprietäre Technologie von Vidac und decken eine breite Palette von HK2/VDAC1-abspaltenden Verbindungen in Mitochondrien, pharmazeutische Zusammensetzungen, die solche Verbindungen enthalten, sowie Verfahren zur Behandlung, Hemmung oder Unterdrückung von Krebserkrankungen ab, die HK2 exprimieren, einen wichtigen Treiber des Tumormetabolismus und des Überlebens.

Diese Zulassung erweitert die geistigen Eigentumsrechte von Vidac erheblich und gewährleistet die Abdeckung mehrerer Wirkstoffklassen, Formulierungen und Krebsindikationen. Dies ist ein wichtiger Schritt zur Festigung der Führungsposition des Unternehmens in der Entwicklung von Therapeutika für den Krebsstoffwechsel.

Dr. Max Herzberg, CEO von Vidac Pharma, kommentierte:

„Diese Patentzulassung ist ein wichtiger Meilenstein für Vidac und stärkt unser IP-Portfolio im Bereich der Onkologie erheblich. Der breite Schutzumfang spiegelt die Neuartigkeit und das Potenzial unseres Ansatzes der mitochondrialen Zielorientierung wider und positioniert Vidac an der Spitze der Krebstherapeutika, die auf den Stoffwechsel abzielen. Die Rolle „gesunder“ Mitochondrien bei der Bekämpfung von Krebs ist derzeit ein heiß diskutiertes Thema: Vidac heilt die Blockade des programmierten Zelltods in Krebszellen, indem es den Warburg-Effekt umkehrt und die Tumormikroumgebung (TME) wieder immunfreundlich macht.“