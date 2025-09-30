Goldpreis setzt Rekordrally fort
- Goldpreis erreicht Rekordwert von über 3.867 USD.
- Jahreszuwachs von 47% übertrifft andere Anlagen.
- Geopolitische Risiken treiben Nachfrage nach Gold.
LONDON (dpa-AFX) - Gold hat am Dienstagmorgen einen weiteren Rekordwert erreicht. Der Preis für eine Feinunze (etwa 31,1 Gramm) kletterte im frühen Handel auf etwas mehr als 3.867 US-Dollar. Das Edelmetall war damit so teuer wie noch nie. Der Goldpreis hat im Jahresverlauf um rund 47 Prozent zugelegt und damit deutlich mehr als viele andere Anlageklassen.
So verteuerte sich etwa die Digitalwährung Bitcoin seit Ende 2024 nur um etwas mehr als ein Fünftel. Der Dax , der Leitindex für den deutschen Aktienmarkt, konnte im bisherigen Jahresverlauf rund 19 Prozent zulegen.
In den vergangenen drei Jahren hat der Goldpreis 133 Prozent angezogen, wobei geopolitische Risiken wie der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine die Flucht in den als vergleichsweise sicher eingeschätzten Anlagehafen verstärkt haben. Hinzu kommen die aggressive Zollpolitik der US-Regierung sowie die Angriffe von US-Präsident Donald Trump gegen die US-Notenbank Fed, die Sorgen um die Unabhängigkeit der Notenbank verstärken./zb/jha/
