Daldrup & Söhne: Halbjahresbericht 2025 zeigt starkes Wachstum

Daldrup & Söhne AG hat im ersten Halbjahr 2025 eine Gesamtleistung von 20,7 Mio. Euro erzielt, was einem Rückgang im Vergleich zum Vorjahr entspricht, jedoch stieg die EBIT-Marge auf 12,8 %.

Der Auftragsbestand erreichte Ende August 2025 ein Rekordniveau von 140 Mio. Euro, was eine hohe Auslastung bis weit in das Jahr 2026 hinein bedeutet.

Die Eigenkapitalquote des Unternehmens liegt bei starken 68,8 %, was auf eine solide finanzielle Basis hinweist.

Verbesserte regulatorische Rahmenbedingungen und ein Sondervermögen für Infrastrukturmaßnahmen bieten Daldrup & Söhne AG starke Wachstumsperspektiven.

Daldrup & Söhne AG hat zwei neue Bohrgeräte bestellt, um die Bohrkapazitäten zu erweitern, wobei eines bereits im Einsatz ist und das zweite im vierten Quartal 2025 geliefert werden soll.

Der Vorstand bestätigt die Prognose für das Geschäftsjahr 2025 mit einer erwarteten EBIT-Marge zwischen 10 % und 12 % bei einer Gesamtleistung von rund 52 Mio. Euro.

Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Halbjahreskonzernabschluss zum 30.06.2025, bei Daldrup & Soehne ist am 30.09.2025.

Der Kurs von Daldrup & Soehne lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 12,850EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +2,80 % im Plus.

15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 12,750EUR das entspricht einem Minus von -0,78 % seit der Veröffentlichung.





