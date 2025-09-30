Revolutionär: AIXTRON installiert erste MOCVD-Anlage an Cornell Uni
Ein technologischer Durchbruch an der Cornell University: Das neue AIXTRON MOCVD-System eröffnet bahnbrechende Möglichkeiten in der Erforschung von Verbindungshalbleitern.
Foto: AIXTRON
- Die Cornell University hat ein AIXTRON MOCVD-System für die Erforschung von Scandium- und Yttrium-haltigen Verbindungshalbleitern installiert.
- Das System wird die Forschungsinfrastruktur der Universität erheblich aufwerten und die Entwicklung fortschrittlicher Materialien fördern.
- Scandium und Yttrium verbessern die piezoelektrischen und ferroelektrischen Eigenschaften von Materialien, was zu leistungsstärkeren elektronischen Komponenten führen kann.
- AIXTRONs MOCVD-System ermöglicht die Verarbeitung von Präkursoren mit niedrigem Dampfdruck und unterstützt das Wachstum bei hohen Partialdrücken von Scandium.
- Die Installation umfasst eine neue Hochtemperaturquelle und optimierte Präkursor-Handhabung, um stabile und kontrollierbare Materialeinbindungen zu gewährleisten.
- AIXTRON ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie und unterstützt mit seiner Technologie die Forschung an neuen Materialien.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsfinanzbericht (Stichtag Q3), bei AIXTRON ist am 30.10.2025.
Der Kurs von AIXTRON lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 14,985EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,07 % im Plus.
22 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 14,988EUR das entspricht einem Plus von +0,02 % seit der Veröffentlichung.
Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 30.161,75PKT (+0,42 %).
0,00 %
+2,39 %
+18,78 %
-4,61 %
-6,87 %
-38,31 %
+45,75 %
+183,58 %
+146,63 %
