JEFFERIES stuft EssilorLuxottica auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für EssilorLuxottica nach einer Veranstaltung zum Thema Zukunftstechnologien mit einem Kursziel von 300 Euro auf "Buy" belassen. Der Schwerpunkt habe auf dem Thema Smart Glasses gelegen, schrieb Julien Dormois am Montag. Dabei habe er festgestellt, dass diese Kategorie schnell an Bedeutung gewinnt. Zudem beobachte er ein wachsendes Interesse an Brillen mit gesundheitsorientiertem Anwendungsplus wie Überwachung und Vorsorge./rob/edh/agVeröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2025 / 18:36 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2025 / 18:36 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die EssilorLuxottica Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,07 % und einem Kurs von 275,2EUR auf Lang & Schwarz (30. September 2025, 07:50 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analysiertes Unternehmen: EssilorLuxottica

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 300

Kursziel alt: 300

Währung: EUR

