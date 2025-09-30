Devisen
Eurokurs kaum bewegt
- Euro-Kurs stabil bei 1,1732 US-Dollar.
- Verbraucherpreise in Deutschland im Fokus, 2,3% erwartet.
- EZB-Ziel: mittelfristig 2% Inflation im Euroraum.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat sich am Dienstag im frühen Handel kaum bewegt. Ein Euro kostete am Morgen 1,1732 US-Dollar und damit etwa so viel wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs auf 1,1723 Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete 0,8530 Euro.
Im Tagesverlauf stehen aus Sicht der Helaba die Verbraucherpreise in Deutschland im Fokus. Am Markt wird damit gerechnet, dass die Inflation im September weiter anzieht. Ökonomen rechnen für September im Schnitt mit einer Beschleunigung auf 2,3 Prozent. Im August hatte sich die Teuerungsrate hierzulande nach Berechnungen der Wiesbadener Statistiker erstmals in diesem Jahr leicht erhöht, die Verbraucherpreise lagen um 2,2 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats.
Am Mittwoch werden die Daten für die gesamte Eurozone veröffentlicht. Die Teuerung dürfte dabei knapp oberhalb des Zielbereichs der EZB liegen. Die EZB strebt mittelfristig eine Inflationsrate von zwei Prozent für den Euroraum an./jha/zb
EUR/USD Prognosen Update
Mögliche Tagesspanne: 1,1780 bis 1,1920
Nächste Widerstände: 1,2092
Wichtige Unterstützungen: 1,1830 | 1,1780 = Vorwochenhoch | 1,1661 = Vorwochentief
EUR/USD Prognosen Update
Die Aufwärtstendenz zum Wochenstart könnte auch am heutigen Dienstag andauern, wobei zur Wochenmitte mit Blick auf den Fed-Zinsentscheid stärkere Impulse in den Markt kommen dürften.
Mögliche Tagesspanne: 1,1750 bis 1,1820
Nächste Widerstände: 1,1830 | 1,2092
Wichtige Unterstützungen: 1,1780 = Vorwochenhoch | 1,1661 = Vorwochentief
EUR/USD Prognosen Update
Mögliche Tagesspanne: 1,1720 bis 1,1820
Nächste Widerstände: 1,1830 | 1,2092