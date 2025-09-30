    StartseitevorwärtsWährungenvorwärtsEUR/USD WährungvorwärtsNachrichten zu EUR/USD

    Eurokurs kaum bewegt

    • Euro-Kurs stabil bei 1,1732 US-Dollar.
    • Verbraucherpreise in Deutschland im Fokus, 2,3% erwartet.
    • EZB-Ziel: mittelfristig 2% Inflation im Euroraum.
    Devisen - Eurokurs kaum bewegt
    Foto: Dylan Calluy - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat sich am Dienstag im frühen Handel kaum bewegt. Ein Euro kostete am Morgen 1,1732 US-Dollar und damit etwa so viel wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs auf 1,1723 Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete 0,8530 Euro.

    Im Tagesverlauf stehen aus Sicht der Helaba die Verbraucherpreise in Deutschland im Fokus. Am Markt wird damit gerechnet, dass die Inflation im September weiter anzieht. Ökonomen rechnen für September im Schnitt mit einer Beschleunigung auf 2,3 Prozent. Im August hatte sich die Teuerungsrate hierzulande nach Berechnungen der Wiesbadener Statistiker erstmals in diesem Jahr leicht erhöht, die Verbraucherpreise lagen um 2,2 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats.

    Am Mittwoch werden die Daten für die gesamte Eurozone veröffentlicht. Die Teuerung dürfte dabei knapp oberhalb des Zielbereichs der EZB liegen. Die EZB strebt mittelfristig eine Inflationsrate von zwei Prozent für den Euroraum an./jha/zb





