JEFFERIES stuft ELECTRONIC ARTS auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Electronic Arts auf das Übernahmeangebot von 210 US-Dollar angehoben, die Papiere des Spielesoftware-Anbieters aber von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Analyst James Heaney riet den Anlegern am Montagabend, sich auf das Geschäft einzulassen. Den weiteren Weg alleine zu gehen, wäre zunehmend riskant. Der Experte sieht weder größere Hindernisse für die Kaufofferte von Investoren noch eine nennenswerte Wahrscheinlichkeit für ein Gegenangebot. Die Bewertung des Deals entspreche etwa der bei der Übernahme von Activision Blizzard im Jahr 2022. Die Konkurrenten Take 2 Interactive und Roblox seien zwar teurer, aber an der Börse inzwischen zunehmend rare Anlagemöglichkeiten./ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2025 / 20:55 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2025 / 00:00 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Electronic Arts Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,50 % und einem Kurs von 202,1EUR auf Nasdaq (30. September 2025, 02:00 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: James Heaney

Analysiertes Unternehmen: ELECTRONIC ARTS

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 210

Kursziel alt: 200

Währung: USD

Zeitrahmen: 12m

