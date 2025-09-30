NVIDIA vor nächstem Kaufsignal?!

Künstliche Intelligenz und damit die Notwendigkeit leistungsfähiger Computerchips haben bislang keinen signifikanten Rückgang erlitten, der Ausbau von riesigen Rechenzentren geht ungebremst fort, wovon NVIDIA am meisten profitiert. Dennoch steckt die Aktie seit grob Ende Juli in einer Seitwärtskonsolidierung mit einer oberen Barriere um 184,48 US-Dollar fest und sammelt offenbar Kräfte für den nächsten Aufwärtsruck. Dies lässt sich unter charttechnischen Aspekten seit dem jüngsten Verlaufstief vom 7. April sehr gut darstellen, zumal bislang nur drei Wellen vorliegen. Für einen Impuls fehlt es noch an einer weiteren Kaufwelle, die oberhalb von 185,00 US-Dollar starten dürfte und Kurspotenzial auf 193,84 US-Dollar und darüber sogar 219,16 US-Dollar bereithält. Investierte Anleger können dagegen ihre Stopps auf 164,00 US-Dollar hochziehen. Unterhalb dieser Preismarke würde aber ein unmittelbarer Abverkauf zurück in den Bereich der Januarhochs um 152,89 US-Dollar drohen. Tiefer sollte es nach Möglichkeit nicht gehen, spätestens am 50-Wochen-Durchschnitt (blaue Linie) bei aktuell 144,61 US-Dollar dürfte der einsatzbereite Durchschnitt als Unterstützung aushelfen.

1. Long-Position ab 184,50 US-Dollar eröffnen , Stopp unter 176,50 US-Dollar platzieren. Kursziel 193,84 US-Dollar

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

NVIDIA Corp. (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DU3GK6 Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 0,81 - 0,82 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 172,531 US-Dollar Basiswert: NVIDIA Corp. KO-Schwelle: 172,531 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 181,69 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 193,84 US-Dollar Hebel: 18,93 Kurschance: + 120 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DU1UNQ Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 1,14 - 1,15 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 194,6588 US-Dollar Basiswert: NVIDIA Corp. KO-Schwelle: 194,6588 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 181,69 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 13,44 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

