Hensoldt mit neuem Rekordhoch

Insgesamt lässt sich bei der Hensoldt-Aktie seit Mitte Februar eine dreiwellige Kursbewegung auf 108,90 Euro erkennen, die kürzliche Auflösung der jüngsten Konsolidierung dürfte nun die finale fünfte Welle eingeläutet haben und verspricht hierdurch unmittelbares Kurspotenzial auf 114,20 und darüber 134,70 Euro. Erst im Anschluss dürfte sich wieder eine mehrwöchige bis mehrmonatige Konsolidierung sukzessive einschleichen. Bei einem nachhaltigen Wochenschlusskurs oberhalb des Hochs aus Anfang dieses Jahres ließe sich daher noch reichlich Potenzial abschöpfen. Ein passender Investitionsschein wird gleich im Anschluss vorgestellt. Fällt Hensoldt dagegen unter die dreistellige Preismarke von 100,00 Euro zurück, könnte dies eine temporäre Konsolidierung zurück auf 94,10 und darunter 89,20 Euro auslösen. Anhaltspunkte für eine derartige Entwicklung lassen sich derzeit aber nicht erkennen.

1. Long-Position über 109,00 Euro eröffnen , Stopp unter 100,00 Euro platzieren. Kursziele 114,20/134,70 Euro

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Hensoldt AG (Tageschart in Euro)

Strategie für steigende Kurse WKN: DU3MB5 Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 1,15 - 1,27 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 98,5194 Euro Basiswert: Hensoldt AG KO-Schwelle: 98,5194 Euro akt. Kurs Basiswert: 109,20 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 134,70 Euro Hebel: 8,58 Kurschance: + 190 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DY9BES Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 1,47 - 1,56 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 124,2108 Euro Basiswert: Hensoldt AG KO-Schwelle: 124,2108 Euro akt. Kurs Basiswert: 109,20 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 7,02 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

