DAX tritt weiter auf der Stelle

Trotz der für Investoren unsicheren Zeiten hat der DAX-Index einen vergleichsweise festen Handelsstart in die neue Woche erwischt, ist intraday allerdings mit einem nachhaltigen Ausbruch über den 50-Tage-Durchschnitt sowie die knapp darüber verlaufende Barriere von 23.845 Punkten vorläufig gescheitert. Nur eine Auflösung dieser Widerstandszone dürfte eine entsprechend positive Signallage mit Kurszuwächsen auf 24.000 Punkte und darüber an die taktgebende Abwärtstrendlinie verlaufend um 24.330 Punkten ermöglichen. Auf der Unterseite ist der Index dagegen um 23.476 Punkten noch vergleichsweise gut abgesichert, erst darunter dürften sich die Anzeichen hin zu einem Abverkauf zurück auf die untere Abwärtstrendlinie um 23.135 Punkten verdichten. Die Top-Gewinner waren vor allem Rüstungswerte.

Noch preisen die Märkte eine Zinssenkung im Oktober mit einer Wahrscheinlichkeit von 90 Prozent ein und halten dadurch die US-Indizes auf einem anhaltend hohen Niveau. Analysten der Bank of America kommentieren jedoch, dass ein Shutdown das Wirtschaftswachstum Woche für Woche um 0,1 Prozentpunkte verringern dürfte. Ohne eine Einigung würde der Regierungsstillstand am Mittwoch beginnen. Dies würde zeitgleich die Veröffentlichung wichtiger Konjunkturdaten wie des Arbeitsmarktberichts für September verzögern.

Aktuelle Lage

DAX bei 23.745 Punkten

DAX weiter in Seitwärtskonsolidierung unterwegs, aber hoffnungsvoller Wochenauftakt! 123-Konsolidierung steht - Jahresendrallye im Fokus US-Shutdown am Mittwoch möglich! Zwei weitere Zinsschritte in den USA in 2025 erwartet 15 Prozent Pauschalzoll auf EU-Waren, USA dagegen ohne EU-Zölle V-DAX in Seitwärtslage (Normbereich) - Optimismus Anlaufmarken nach oben bei 23.785 / 23.853 / 24.000 und 24.110 Punkten, nach unten bei 23.476 / 23.242 / 23.200 und 23.000 Punkten. Gaps bei 22.607 / 21.296 / 18.198 / 17.817 / 16.957 und 16.262 Punkten. Big Picture Langfristige Trendverläufe weiter intakt - Rallye aber zu Erliegen gekommen VDAX-New VDAX-New der Deutschen Börse (26. September 2025): Bei 16,42% (anhaltend fallende Tendenz) (Vortag: 16,73%). Über 17% kaum stärkere Abwärtsbewegung. Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%. (Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben über 17% ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen. Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet. Um 12-13% Verlaufshoch wahrscheinlich.) Trading-Strategie _____________________________________________________________________ Turbo LONG-Schein : DY8BJ1 Einstieg Stop-Buy-Order : 23.785 Punkte Kursziel : 24.000 Punkte Stopp : 23.510 Punkte Renditechance : 50 Prozent Take Profit: 12,17 Euro im Schein Zeithorizont : 4 - 8 Tage _____________________________________________________________________ Weitere Trading-Idee: 1. Stop-Buy-Position über 23.853 Punkten eröffnen, Stopp bei 23.550 Punkten. Kursziel 24.380 Punkte 2. Stop-Buy-Position über 24.500 Punkten eröffnen, Stopp bei 24.250 Punkten. Kursziel 24.639/24.730 Punkte Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab. Gewinne eigenständig mitnehmen. Maßgeblich für das Erreichen des Kursziels ist das genannte Kursziel im Underlying.

DAX Performance Index (Tageschart in Punkten) Tendenz:

DAX Performance Index (1h-Chart in Punkten) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DY8BJ1 Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 8,83 - 8,84 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 22.880,26 Punkte Basiswert: DAX-Performance-Index KO-Schwelle: 22.880,26 Punkte akt. Kurs Basiswert: 23.745,07 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: 24.000 Punkte Hebel: 26,88 Kurschance: + 50 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DU02UV Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 7,84 - 7,85 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 24.519,28 Punkte Basiswert: DAX-Performance-Index KO-Schwelle: 24.519,28 Punkte akt. Kurs Basiswert: 23.745,07 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 30,24 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.