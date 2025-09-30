JPMORGAN stuft T-Mobile US auf 'Overweight'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für T-Mobile US von 280 auf 300 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Sebastiano Petti passte seine Schätzungen in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht an jüngste Signale und Trends sowie die Übernahme von UScellular an. Er hob dabei insbesondere die Anzahl neuer Vertragskunden in seinem Modell auf 850.000, was laut seiner Aussage immer noch zu niedrig sein könnte./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2025 / 23:01 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2025 / 00:15 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die T-Mobile US Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,17 % und einem Kurs von 203,3EUR auf Tradegate (30. September 2025, 08:00 Uhr) gehandelt.
