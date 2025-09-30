89 0 Kommentare HSH Nordbank Hybrid Bond: Early Moves for Management Stability

Hamburg Commercial Bank is proactively revamping its leadership, ensuring a smooth transition as it embarks on a strategic realignment.

Hamburg Commercial Bank announces early changes to its Management Board, ensuring continuity during strategic realignment.

CRO and Deputy CEO Ulrik Lackschewitz and CIO Christopher Brody will step down from their roles by mutual agreement at the end of 2025.

Jens Thiele will join the Management Board on 1 October 2025 and succeed Christopher Brody as CIO on 1 January 2026.

Reinout van Riel has been appointed to the Management Board effective 1 November 2025 and will take over as CRO on 1 January 2026, pending ECB approval.

CFO Marc Ziegner's contract has been extended, highlighting the Supervisory Board's confidence in his leadership.

The Management Board will consist of six members during the transition period and revert to four members on 1 January 2026 after the departures.





