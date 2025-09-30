85 0 Kommentare Maternus-Kliniken AG: Umsatz & Auslastung steigen trotz höherer Kosten

Die MATERNUS-Kliniken AG zeigt im ersten Halbjahr 2025 beeindruckende Wachstumszahlen und plant ehrgeizige Ziele für die Zukunft. Mit einem Umsatzsprung auf 59,3 Mio. € und einer Auslastung von 81,3 % setzt das Unternehmen neue Maßstäbe. Trotz gestiegener Kosten bleibt die MATERNUS-Kliniken AG auf Erfolgskurs. Besonders das Segment der Seniorenwohn- und Pflegeeinrichtungen trug maßgeblich zum Erfolg bei. Der Vorstand blickt optimistisch in die Zukunft und erwartet weiteres Wachstum.

