Maternus-Kliniken AG: Umsatz & Auslastung steigen trotz höherer Kosten
Die MATERNUS-Kliniken AG zeigt im ersten Halbjahr 2025 beeindruckende Wachstumszahlen und plant ehrgeizige Ziele für die Zukunft. Mit einem Umsatzsprung auf 59,3 Mio. € und einer Auslastung von 81,3 % setzt das Unternehmen neue Maßstäbe. Trotz gestiegener Kosten bleibt die MATERNUS-Kliniken AG auf Erfolgskurs. Besonders das Segment der Seniorenwohn- und Pflegeeinrichtungen trug maßgeblich zum Erfolg bei. Der Vorstand blickt optimistisch in die Zukunft und erwartet weiteres Wachstum.
Foto: peopleimages - stock.adobe.com
- MATERNUS-Kliniken AG steigerte im ersten Halbjahr 2025 den Konzernumsatz auf 59,3 Mio. € und die Auslastung auf 81,3 %.
- Das Konzern-EBITDA sank aufgrund erhöhter Kosten leicht auf 6,7 Mio. €, mit einer EBITDA-Marge von 11,3 %.
- Das Segment Seniorenwohn- und Pflegeeinrichtungen trug maßgeblich zum Umsatzwachstum bei, mit einem Anstieg der Segmenterlöse auf 46,3 Mio. €.
- Im Segment Rehabilitation stiegen die Umsatzerlöse auf 12,0 Mio. €, wobei die Auslastung auf 72,8 % verbessert wurde.
- Die sonstigen betrieblichen Erträge stiegen durch periodenfremde Erträge aus Ausbildungsvergütungen auf 3,6 Mio. €, was die Konzerngesamtleistung auf 62,9 Mio. € erhöhte.
- Der Vorstand plant für 2025 weiteres Wachstum, mit einem erwarteten Konzernumsatz von mindestens 131,2 Mio. € und einem moderat über dem Vorjahresniveau liegenden Konzern-EBITDA.
Der Kurs von Maternus-Kliniken lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 1,0750EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -3,15 % im
Minus.
+0,93 %
+4,85 %
-6,90 %
-23,94 %
-38,29 %
-48,57 %
-61,97 %
-26,03 %
-57,32 %
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
