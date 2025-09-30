SPSS IFC: Kapitalerhöhung und Wandel zum Publikumsfonds!
Der Swiss Prime Site Solutions Investment Fund Commercial plant eine Kapitalerhöhung, um sein Portfolio gezielt zu erweitern. Mit einem Emissionsvolumen von CHF 40 bis 60 Millionen und einer Zeichnungsfrist vom 27. Oktober bis 7. November 2025. Die Umwandlung in einen Publikumsfonds wurde von der FINMA genehmigt, mit geplanter Kotierung an der SIX Swiss Exchange am 9. Dezember 2025. Die Mittel werden für den Ausbau im Bereich 'Light Industrial' eingesetzt, um das Portfolio strategiekonform zu erweitern. Bis zur Kotierung richtet sich der Fonds an institutionelle Anleger, danach auch an private Investoren. Swiss Prime Site Solutions ist Teil der börsenkotierten Swiss Prime Site AG mit CHF 13.7 Milliarden verwalteten Vermögen.
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
- Geplante Kapitalerhöhung zur Portfolioerweiterung des Swiss Prime Site Solutions Investment Fund Commercial (SPSS IFC) mit einem Emissionsvolumen von CHF 40 – 60 Mio.
- Zeichnungsfrist für die Kapitalerhöhung ist vom 27. Oktober bis 7. November 2025, mit Liberierung der neuen Anteile am 14. November 2025.
- Umwandlung des SPSS IFC in einen Publikumsfonds wurde von der FINMA genehmigt, mit Kotierung an der SIX Swiss Exchange am 9. Dezember 2025.
- Die Kapitalaufnahme wird für den strategiekonformen Ausbau des Portfolios, insbesondere im Bereich «Light Industrial», verwendet.
- Der Fonds richtet sich bis zur Kotierung ausschließlich an institutionelle Anleger, danach auch an private Investoren, mit Fokus auf renditestarke Gewerbeimmobilien in der Schweiz.
- Swiss Prime Site Solutions ist eine Gruppengesellschaft der börsenkotierten Swiss Prime Site AG mit CHF 13.7 Mrd. Assets under Management.
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.