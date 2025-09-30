Jim Cramer: Ein US-Shutdown dürfte die Börsen kaum erschüttern, aber . . .

In Washington spitzt sich der Haushaltsstreit zu und ein Stillstand der US-Regierung ab Mittwoch wird immer wahrscheinlicher. Für Anleger hat US-TV-Börsenstar Jim Cramer jedoch eine klare Botschaft: Ein Shutdown sei zwar ärgerlich, für die Aktienmärkte aber meist kein Drama.

Cramer verweist auf die Historie: In den vergangenen Jahrzehnten habe es mehrere längere Shutdowns gegeben und in zwei von drei Fällen sei der Markt anschließend sogar gestiegen. Ein Automatismus sei das zwar nicht, doch Panik sei fehl am Platz. Entscheidend sei es, den Unterschied zu verstehen. Während ein Shutdown lediglich die Finanzierung nicht-essentieller Behörden stoppt, bleibt der Schuldendienst auf US-Staatsanleihen gesichert. Die Schuldengrenze wurde erst kürzlich angehoben – ein Zahlungsausfall ist also nicht zu erwarten.