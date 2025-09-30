    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsS&P 500 IndexvorwärtsNachrichten zu S&P 500

    US-Börsenstar

    Jim Cramer: Ein US-Shutdown dürfte die Börsen kaum erschüttern, aber . . .

    Jim Cramer sieht im drohenden US-Shutdown kein Risiko für die Börse. Als gefährlich würde er es jedoch bewerten, wenn wichtige Konjunkturdaten ausblieben und die Fed dadurch bei Zinssenkungen ins Zögern geriete.

    Foto: Gerald Herbert - AP

    In Washington spitzt sich der Haushaltsstreit zu und ein Stillstand der US-Regierung ab Mittwoch wird immer wahrscheinlicher. Für Anleger hat US-TV-Börsenstar Jim Cramer jedoch eine klare Botschaft: Ein Shutdown sei zwar ärgerlich, für die Aktienmärkte aber meist kein Drama.

    Cramer verweist auf die Historie: In den vergangenen Jahrzehnten habe es mehrere längere Shutdowns gegeben und in zwei von drei Fällen sei der Markt anschließend sogar gestiegen. Ein Automatismus sei das zwar nicht, doch Panik sei fehl am Platz. Entscheidend sei es, den Unterschied zu verstehen. Während ein Shutdown lediglich die Finanzierung nicht-essentieller Behörden stoppt, bleibt der Schuldendienst auf US-Staatsanleihen gesichert. Die Schuldengrenze wurde erst kürzlich angehoben – ein Zahlungsausfall ist also nicht zu erwarten.

    Cramer sieht die eigentliche Gefahr woanders: Wenn die Veröffentlichung zentraler Konjunkturdaten ausfalle, fehle der US-Notenbank Fed die Basis für geldpolitische Entscheidungen. Besonders brisant sei, dass die Märkte fest mit einer weiteren Zinssenkung rechnen. Ohne frische Inflations- und Arbeitsmarktzahlen könnte die Fed jedoch zögern oder die Lockerung sogar verschieben.

    Ein längerer Shutdown hätte dennoch Folgen für die Realwirtschaft. Banken wie die Bank of America, Goldman Sachs und die Deutsche Bank schätzen, dass jede Woche Stillstand das Wachstum um 0,1 bis 0,2 Prozentpunkte drücken könnte. Zudem wären bis zu 900.000 Staatsbedienstete ohne Gehalt, was die Konsumnachfrage unmittelbar belastet.

    Cramers Fazit lautet daher: Anleger sollten kurzfristig Ruhe bewahren, denn die Börse verkraftet politische Blockaden meist erstaunlich gut. Zieht sich der Streit jedoch über mehrere Wochen hin, könnte der Schaden für Konjunktur und Kaufkraft deutlich größer ausfallen und die Unsicherheit an den Märkten könnte zurückkehren.

    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion



