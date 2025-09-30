    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    "Enge Kiste"

    RoboMarkets - Technische Analyse DAX (30.09.2025)

    DAX bestätigt wichtige Supportlinie: Dem deutschen Leitindex gelingt es weiterhin, seinen übergeordneten chart- und markttechnischen Seitwärtstrend zu halten.

      • Der deutsche Leitindex befindet sich weiterhin im übergeordneten Seitwärtstrend. Der DAX scheiterte dabei zum wiederholten Mal in Folge an der kurzfristigen aber durchaus wichtigen Hürde der Ichimoko-Wolke (23.910). Diese Tendenz hatte sich bereits die letzten Handelswochen abgezeichnet und weiter fortgesetzt. Dieses achtzehnte Scheitern in Folge zeugt weiterhin von Unsicherheit und Fragilität bei den Marktteilnehmern.

     

      • Die Markttechnik lahmt auch am heutigen Dienstag nach wie vor: Der Trendfolgeindikator MACD zeigt sich negativ und deutlich unterhalb der Nulllinie. Der zweite Trendfolger, der Ichimoku-Indikator, ist weiterhin negativ. Die Slow-Stochastik zeigt sich neutral. Das Obere Bollinger-Band (23.888) fungiert zusammen mit der 38-Tage-Linie (23.897) sowie der IKH-Wolke (23.910) nach wie vor als „Deckel“. Das Untere Bollinger-Band (23.370) dreht seit Tagen nach oben und fungiert als markttechnische Unterstützungsmarke. Der DAX muss trotzdem nun recht bald eine generelle Gegenreaktion nach oben zeigen, um nicht doch noch in charttechnische Sphären um die 23.052 Indexzähler abzurutschen. Vorbörslich macht er sich schon an die 23.750. Das Sentiment und die Stimmung bleiben angespannt und nervös. Die heutige Tagesbandbreite lässt sich zwischen 23.897 und 23.579 Punkten beziffern. Insgesamt scheint die Lage auf den ersten Blick „relativ langweilig“ und lethargisch. Trotzdem sollte man vor unerwarteten Ausschlägen gefeit sein und die Stopps beibehalten. Die Einengung der Bollinger-Bänder spricht dafür, dass sich die Volatilität demnächst ausweiten könnte. Dies kann je nach Gemengelage nach unten oder nach oben erfolgen.

     

    • Fazit:

    DAX kämpft um Gegenbewegung

    Tagesbandbreite: 23.897 bis 23.579

     

    Autor
    Martin Utschneider
    Martin Utschneider war viele Jahre für diverse Privatbanken tätig (u.a. „Donner & Reuschel“ und die „Alpen Privatbank“). Zudem ist er für diverse zertifizierte Weiterbildungsakademien und Hochschulen als Fachdozent und Prüfer aktiv. Seine Analysen finden im deutschsprachigen Raum (D, A, CH, FL, LUX) sehr große Beachtung. Er ist regelmäßig bei ARD, N-TV, Welt (vormals n24) sowie DerAktionärTV und Wallstreet:Online TV Interviewgast und zählt zu den meist zitierten Experten seines Fachgebietes (u.a. Handelsblatt, Manager Magazin, Börsenzeitung, FAZ, SZ, Focus, Börse Online, Der Aktionär, Börse Online).
    Verfasst von Martin Utschneider
    1 im Artikel enthaltener Wert
