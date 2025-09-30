    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHORNBACH Holding AktievorwärtsNachrichten zu HORNBACH Holding

    Hornbach Holding vorbörslich mit Kursrutsch - Zahlen enttäuschen

    Für Sie zusammengefasst
    • Hornbach-Aktien fallen vorbörslich um fast 9%.
    • Umsatz und operatives Ergebnis enttäuschen Erwartungen.
    • Höhere Personalkosten belasten das Ergebnis stark.
    FRANKFURT (dpa-AFX) - Aktien der Hornbach Holding sind am Dienstagmorgen nach Geschäftszahlen schwer unter Druck geraten. Auf der Handelsplattform Tradegate sackten sie vorbörslich um fast 9 Prozent auf 94,10 Euro ab. Damit droht auf Xetra eine tiefe Kerbe im Kurschart und der Rückfall an die exponentielle 200-Tage-Linie auf dem tiefsten Kursniveau seit Ende Juni. Umsatz und vor allem das bereinigte operative Ergebnis des zweiten Geschäftsquartals hätten die Erwartungen verfehlt, kommentierte ein Börsianer. Laut dem Unternehmen belasteten höhere Personalkosten das Ergebnis./ag/

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur HORNBACH Holding Aktie

    Die HORNBACH Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -7,17 % und einem Kurs von 95,80 auf Tradegate (30. September 2025, 08:19 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der HORNBACH Holding Aktie um -1,58 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,41 %.

    Die Marktkapitalisierung von HORNBACH Holding bezifferte sich zuletzt auf 1,54 Mrd..

    HORNBACH Holding zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,3300 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 106,80EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 95,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 118,00EUR was eine Bandbreite von -3,55 %/+19,80 % bedeutet.




    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Verfasst von dpa-AFX
