Hornbach Holding vorbörslich mit Kursrutsch - Zahlen enttäuschen

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur HORNBACH Holding Aktie

Die HORNBACH Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -7,17 % und einem Kurs von 95,80 auf Tradegate (30. September 2025, 08:19 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der HORNBACH Holding Aktie um -1,58 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,41 %.

Die Marktkapitalisierung von HORNBACH Holding bezifferte sich zuletzt auf 1,54 Mrd..

HORNBACH Holding zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,3300 %.

Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 106,80EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 95,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 118,00EUR was eine Bandbreite von -3,55 %/+19,80 % bedeutet.