AKTIE IM FOKUS
Hornbach Holding vorbörslich mit Kursrutsch - Zahlen enttäuschen
- Hornbach-Aktien fallen vorbörslich um fast 9%.
- Umsatz und operatives Ergebnis enttäuschen Erwartungen.
- Höhere Personalkosten belasten das Ergebnis stark.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Aktien der Hornbach Holding sind am Dienstagmorgen nach Geschäftszahlen schwer unter Druck geraten. Auf der Handelsplattform Tradegate sackten sie vorbörslich um fast 9 Prozent auf 94,10 Euro ab. Damit droht auf Xetra eine tiefe Kerbe im Kurschart und der Rückfall an die exponentielle 200-Tage-Linie auf dem tiefsten Kursniveau seit Ende Juni. Umsatz und vor allem das bereinigte operative Ergebnis des zweiten Geschäftsquartals hätten die Erwartungen verfehlt, kommentierte ein Börsianer. Laut dem Unternehmen belasteten höhere Personalkosten das Ergebnis./ag/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur HORNBACH Holding Aktie
Die HORNBACH Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -7,17 % und einem Kurs von 95,80 auf Tradegate (30. September 2025, 08:19 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der HORNBACH Holding Aktie um -1,58 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,41 %.
Die Marktkapitalisierung von HORNBACH Holding bezifferte sich zuletzt auf 1,54 Mrd..
HORNBACH Holding zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,3300 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 106,80EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 95,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 118,00EUR was eine Bandbreite von -3,55 %/+19,80 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu HORNBACH Holding - 608340 - DE0006083405
Das denkt die wallstreetONLINE Community über HORNBACH Holding. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Herr Hornbach hat u.a. folgende Aussage in dem Interview getroffen auf die Frage:
quote=imperatom;77886672]
HORNBACH glänzt mit starkem Umsatzwachstum und erweitert seine Marktanteile in Europa, während es seine Jahresprognose bekräftigt und seine finanzielle Stabilität unterstreicht.
https://www.wallstreet-online.de/nachricht/19500323-hornbach…