    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    69 Aufrufe 69 0 Kommentare 0 Kommentare

    Deutscher Einzelhandel schwächelt weiter

    Für Sie zusammengefasst
    • Einzelhandel im August: Umsätze um 0,2% gesunken.
    • Analysten erwarteten Plus von 0,6%, enttäuschte Prognose.
    • Internet- und Versandhandel: Rückgang um 2,0%.

    WIESBADEN (dpa-AFX) - Der deutsche Einzelhandel bleibt schwach. Im August seien die Umsätze preisbereinigt um 0,2 Prozent im Vergleich zum Vormonat gesunken, teilte das Statistische Bundesamt am Dienstag in Wiesbaden mit. Analysten hatten im Schnitt hingegen ein Plus von 0,6 Prozent erwartet, nachdem die Erlöse im Vormonat um revidiert 0,5 Prozent gesunken waren.

    Überdurchschnittlich schwach waren die Umsätze im Internet- und Versandhandel. Hier meldet das Bundesamt im August einen Umsatzrückgang um preisbereinigt 2,0 Prozent. Der Umsatz im Einzelhandel mit Nicht-Lebensmitteln trug mit einem Rückgang um 1,0 Prozent ebenfalls zur schwachen Entwicklung bei./jha/men





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Deutscher Einzelhandel schwächelt weiter Der deutsche Einzelhandel bleibt schwach. Im August seien die Umsätze preisbereinigt um 0,2 Prozent im Vergleich zum Vormonat gesunken, teilte das Statistische Bundesamt am Dienstag in Wiesbaden mit. Analysten hatten im Schnitt hingegen ein Plus von …