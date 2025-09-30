Börsen-Boom durch KI: Diese Aktie glänzt!

OpenAIs neue Funktion wird derzeit für US-Nutzer der Versionen ChatGPT Pro und Plus sowie für eingeloggte, kostenlose Nutzer eingeführt, die bei US-amerikanischen Verkäufern auf Etsy einkaufen. Laut OpenAI sollen zudem in Kürze mehr als 1 Million Händler von Shopify in den Dienst integriert werden.

Die Aktien von Etsy stiegen Montag an der NASDAQ um mehr als 15 Prozent, während die in den USA notierten Aktien von Shopify nach der Ankündigung um mehr als 6 Prozent zulegten.

Diese Integration kann als Fortschritt im KI-gestützten E-Commerce gewertet werden und könnte den Traffic sowie die Umsätze beider Plattformen steigern. Die Funktion baut auf den bestehenden Fähigkeiten von ChatGPT zur Produktentdeckung auf und erweitert diese nun um die Möglichkeit, Käufe abzuschließen, ohne die KI-Oberfläche verlassen zu müssen.

OpenAI stellt die zugrunde liegende Technologie, die in Zusammenarbeit mit Stripe entwickelt wurde, unter dem Namen "Agentic Commerce Protocol" als Open Source zur Verfügung. Dieses Protokoll soll es weiteren Händlern und Entwicklern ermöglichen, vergleichbare Checkout-Funktionen in ihre Dienste zu integrieren.

Übrigens: Unser Redakteur Max Gross hat bereits Anfang August im Trendfinder zum Kauf der Etsy-Aktie geraten, die inzwischen 122 Prozent im Plus liegt.

Die positive Reaktion des Marktes deutet darauf hin, dass Investoren in dieser Partnerschaft einen erheblichen Mehrwert sehen. Sie wird als Chance für Etsy und Shopify bewertet, durch KI-gestützte Einkaufserlebnisse neue Kundengruppen zu erschließen. Die Integration erfolgt zu einer Zeit, in der Unternehmen zunehmend KI-Technologien einsetzen, um ihre E-Commerce-Angebote zu erweitern und die Customer Journey für ihre Kunden zu optimieren.

"Shopify-Händler können direkt über ChatGPT-Gespräche verkaufen – keine Links oder Weiterleitungen, nur nahtloser Handel", heißt es auf der Website der Plattform von OpenAI.

Händler müssen für abgeschlossene Käufe eine Gebühr an OpenAI zahlen, die sich nicht auf ihre Preise auswirkt. Für den Instant Checkout fallen für Benutzer keine Gebühren an.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion