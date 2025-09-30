Trump entfacht Cannabis-Fieber – Tilray plus 60 Prozent, Sektor eskaliert!

Die Reaktion an den Börsen war heftig: Tilray Brands stiegen um bis zu 60 Prozent, Aurora Cannabis um 28 Prozent, Canopy Growth um 17 Prozent und Cronos Group um 13 Prozent. Auch ETFs wie der AdvisorShares Pure U.S. Cannabis ETF (MSOS) und der Amplify Alternative Harvest ETF (MJ) legten um mehr als 20 Prozent zu. Marktbeobachter sehen darin die stärkste Quartalsrallye seit Jahren. "MSOS, der größte US-amerikanische ETF mit Schwerpunkt auf Marihuana, profitiert von Präsident Trumps überraschender Unterstützung für die potenziellen Vorteile von CBD", kommentierte Ben Laidler von Bradesco BBI.

Cannabis-Aktien haben am Montag kräftig zugelegt, nachdem US-Präsident Donald Trump in einem Social-Media-Beitrag die potenziellen Vorteile von Cannabidiol (CBD) für die Gesundheitsversorgung älterer Menschen hervorgehoben hat. Auf seinem Truth-Social-Account teilte er ein Video, in dem CBD als "bahnbrechend" bezeichnet und dessen Nutzen bei Schmerzlinderung, Stressabbau, Schlafproblemen sowie Symptomen von Krankheiten wie Krebs und Alzheimer betont wurde. Trump erklärte, CBD könne "die Gesundheitsversorgung älterer Menschen revolutionieren" und als Alternative zu verschreibungspflichtigen Medikamenten dienen.

Der Schritt folgt auf Trumps jüngste Aussagen, dass seine Regierung die Möglichkeit prüfe, Marihuana neu zu klassifizieren. Bislang ist es nach dem Controlled Substances Act als Substanz der Klasse I eingestuft, was ein hohes Missbrauchspotenzial signalisiert und eine medizinische Nutzung ausschließt. Eine Herabstufung in Klasse III, wie sie bereits vom Gesundheitsministerium empfohlen wurde, würde bedeuten, dass Cannabis als weniger gefährlich gilt. Analysten betonen, dass dies zwar keine Legalisierung wäre, aber die regulatorischen und steuerlichen Hürden erheblich senken würde. "Das bedeutet nicht, dass die Droge legalisiert wird, aber es verringert die Belastung für die Unternehmen", erklärte Daniela Hathorn von Capital.com.

Die Branche erhofft sich dadurch mehr Spielraum: Eine Neuklassifizierung könnte die Belastung durch Section 280E des US-Steuerrechts beenden, die bisher verhindert, dass Cannabisfirmen normale Geschäftsabzüge geltend machen. Das würde auch institutionellen Investoren und Börsennotierungen in den USA den Weg erleichtern.

Die Cannabis-Aktien bleiben volatil, da jede Regierung nur zögerlich Schritte in Richtung Legalisierung geht. Dennoch betonte ein Sprecher von Canopy Growth: "Wir sind erfreut darüber, dass die US-Regierung Cannabis und seine potenzielle Rolle für die Gesundheit und das Wohlbefinden älterer Menschen anerkennt."

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion



