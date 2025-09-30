Gold außer Kontrolle. Goldpreis mit gewaltiger Rallye. Diese Goldaktie eskaliert

Bereits im letzten Gold-Kommentar wurde die Anziehungskraft der 4.000 US-Dollar auf den Goldpreis thematisiert. Zum damaligen Zeitpunkt notierte der Goldpreis bei etwa 3.750 US-Dollar. Angesichts eines aktuellen Goldpreises von 3.860 US-Dollar dürfte die Anziehungskraft noch einmal deutlich zugenommen haben. Man muss jetzt quasi jede Minute damit rechnen, dass es heißt „Gold auf 4.000 US-Dollar“.

Die Vehemenz, mit der der Goldpreis gleich zu Wochenbeginn seine Rallye vorantreibt, ist mit beeindruckend nur unzureichend beschrieben. Stand zuletzt noch der Preisbereich um 3.800 US-Dollar im Fokus, nähert sich das Edelmetall nun mit großen Schritten der Marke von 3.900 US-Dollar.

Sie wollen keine Chancen verpassen und bei den aktuellen Edelmetall- und Rohstofftrends auf dem Laufenden bleiben? Dann abonnieren Sie jetzt unseren kostenlosen Newsletter.

Die Lage an den Aktienmärkten ist nicht so stabil, wie sie wirken mag. Dax, S&P 500 und auch der Nasdaq 100 stehen auf tönernen Füßen; jederzeit kann es hier zu Turbulenzen kommen. Gold beeindruckt nicht erst seit heute mit einer unfassbaren Stärke und Widerstandskraft. Die aktuelle Gemengelage, die sich nicht zuletzt durch den US-Haushaltsstreit noch einmal deutlich eingetrübt hat, lässt Anleger und Investoren in sichere Häfen flüchten. Und in puncto „sichere Häfen“ ist und bleibt Gold nun einmal erste Wahl. Dass die Nervosität um sich greift, verdeutlicht die Bestandsentwicklung des SPDR Gold Shares (weltgrößter physisch besicherter Gold-ETF). Seit einigen Tagen ist hier ein rasanter Bestandsaufbau festzustellen.

Während Gold die 4.000 US-Dollar ins Visier nimmt, lässt auch Silber nichts anbrennen und explodiert in Richtung 50 US-Dollar. Auch der Silberpreis hat sich zu einer epischen Rallye aufgeschwungen und steht vor einer historischen Neubewertung.

Diese Goldaktie eskaliert

In den letzten Monaten wurden an dieser Stelle immer wieder spannende und aussichtsreiche Aktien von Gold-Silber-Kupferproduzenten vorgestellt. Der massive Goldpreisanstieg lässt die Gewinne der Produzenten sprudeln und Margen ansteigen. Der Markt preist diese Entwicklungen ein. Eine Vielzahl von Aktien von Produzenten und Explorern (unter anderem Novagold Res.) erfahren in diesen Tagen und Wochen einen Kursschub sondergleichen. Allzeithochs purzeln reihenweise. Stellvertretend sei auf Newmont Corp. – unumstrittener Branchenprimus – verwiesen. Doch auch Aktien aus der 2. Reihe überzeugen. New Gold ist ein solches Beispiel.

New Gold betreibt die beiden produzierenden Minen New Afton und Rainy River. Das Potenzial der beiden Minen ist immens. Dass sie in politisch stabilen Gebieten (Kanada) liegen und zudem reich an Beiprodukten sind und somit vergleichsweise kostengünstig produzieren können, unterstreicht ihren Stellenwert.

Zum Zeitpunkt der letzten Kommentierung zu New Gold nahm sich die Aktie eine kurze Auszeit von der Kursrallye. Der obere Chart zeigt deutlich, dass die Verschnaufpause nun aber vorbei ist. New Gold hat die Rallye wieder aufgenommen. Kurzzeitig ging es bereits über die Marke von 7 US-Dollar. Etwaige Rücksetzer sollten eng begrenzt bleiben, um die Fortsetzung der Aufwärtsbewegung aus technischer Sicht nicht zu gefährden. Idealerweise bleiben Rücksetzer auf 6,3 US-Dollar bzw. 6,0 US-Dollar begrenzt. Sollte es darunter gehen, ist Obacht geboten.

Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte

(Erstellung 30.09.2025 | 08:00 Uhr)

