JEFFERIES stuft Hapag-Lloyd auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Hapag-Lloyd von 140 auf 125 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Schwache Spotpreise könnten die Vertragsverhandlungen der Reedereien für 2026 beeinträchtigen, schrieb Omar Nokta in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Er verwies auf gesunkene Handelsvolumina mit daraus resultierenden Kapazitätsüberschüssen. Der Experte geht zwar davon aus, dass das dritte Quartal in der Branche besser als erwartet verlaufen ist, senkte aber seine Prognosen für das letzte Jahresviertel./tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2025 / 18:22 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2025 / 00:00 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Hapag-Lloyd Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,06 % und einem Kurs von 114,9EUR auf Tradegate (30. September 2025, 08:28 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Omar Nokta

Analysiertes Unternehmen: Hapag-Lloyd

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 125

Kursziel alt: 140

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

