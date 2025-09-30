Hornbach-Aktie bricht trotz Umsatzwachstum um 7 Prozent ein

Die Aktie der Hornbach Holding ist am Dienstagmorgen deutlich unter Druck geraten. Trotz gestiegener Umsätze im zweiten Geschäftsquartal 2025/26 reagierten Anleger enttäuscht auf die Belastungen durch höhere Personalkosten und ein rückläufiges Ergebnis. Das Papier notiert aktuell bei 95,80 Euro – ein Minus von 7,17 Prozent. Seit Jahresbeginn liegt die Aktie dennoch mit rund 31 Prozent im Plus (Stand: 8:00 Uhr, MESZ).

Der Konzernumsatz stieg im zweiten Quartal um 3,0 Prozent auf 1,69 Milliarden Euro. Getrieben wurde das Plus vor allem durch eine höhere Kundenfrequenz. Damit knüpft Hornbach an die starke Entwicklung im Frühjahrsgeschäft an. Im ersten Halbjahr legte der Umsatz um 4,4 Prozent auf 3,6 Milliarden Euro zu.

Das Baumarktgeschäft, das mit 172 Standorten in neun europäischen Ländern den größten Teil des Konzerns ausmacht, wuchs im Halbjahr um 4,7 Prozent auf 3,4 Milliarden Euro. In Deutschland fiel das Umsatzplus mit 2,9 Prozent jedoch deutlich schwächer aus als im Ausland, wo die Erlöse um 6,4 Prozent zulegten. Besonders stark entwickelte sich das Geschäft in Österreich, Tschechien und den Niederlanden, wo Hornbach seine Marktanteile weiter ausbaute.

Auch online legte der Konzern zu: Der Anteil des E-Commerce-Umsatzes inklusive Click & Collect stieg auf 13,1 Prozent, ein Plus von 10,2 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum.

Höhere Personalkosten drücken auf Ergebnis

Weniger erfreulich fielen die Ergebniszahlen aus. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) sank im zweiten Quartal um 7,2 Prozent auf 110,5 Millionen Euro. Belastet wurde das Ergebnis durch inflationsbedingte Gehaltssteigerungen und einen höheren Personalbestand infolge von Neueröffnungen. Unter dem Strich verdiente Hornbach 68,4 Millionen Euro – ein Rückgang um 15,3 Prozent.

Im Halbjahresvergleich ergibt sich jedoch ein differenzierteres Bild: Hier konnte Hornbach das bereinigte Ebit um 2,5 Prozent auf 272,2 Millionen Euro steigern, dank einer starken Frühjahrssaison und eines verbesserten Rohertrags. Die bereinigte EBIT-Marge lag bei 7,6 Prozent.

Prognose bestätigt – obere Spanne in Reichweite

Trotz des Gewinnrückgangs im zweiten Quartal hält das Management an seiner Jahresprognose fest. Erwartet wird ein Umsatz auf oder leicht über dem Vorjahresniveau von 6,2 Milliarden Euro sowie ein bereinigtes Ebit zwischen minus fünf und plus fünf Prozent im Vergleich zum Vorjahr (269,5 Millionen Euro). Angesichts der soliden Halbjahresentwicklung hält Hornbach ein Ergebnis am oberen Ende der Spanne für wahrscheinlich.

Vorstandschef Albrecht Hornbach betonte die Widerstandsfähigkeit des Unternehmens: "Wir konnten in allen europäischen Märkten wachsen und unsere Marktanteile weiter ausbauen. Die Konsumenten sind trotz verhaltener Konsumstimmung bereit, in ihr Wohnumfeld zu investieren."

Auch Erich Harsch, Vorstandschef der Hornbach Baumarkt AG, verwies auf die hohe Kundenzufriedenheit und die Wettbewerbsposition: "Unsere Dauertiefpreisstrategie, Eigenmarken und das starke Online-Geschäft sind zentrale Erfolgsfaktoren."

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

Die HORNBACH Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,55 % und einem Kurs von 98,50EUR auf Tradegate (30. September 2025, 08:39 Uhr) gehandelt.





