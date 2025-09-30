    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAnheuser-Busch InBev AktievorwärtsNachrichten zu Anheuser-Busch InBev
    UBS stuft AB Inbev auf 'Buy'

    ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für AB Inbev mit einem Kursziel von 68 Euro auf "Buy" belassen. Sanjeet Aujla zeigte sich in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick mit Blick auf die kurzfristigen Absatztrends vorsichtig für den Brauereikonzern. Er rechnet für das dritte Jahresviertel mit einem Volumenrückgang von 4,3 Prozent, verglichen mit der Konsensschätzung von minus 1,4 Prozent./rob/edh/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2025 / 20:14 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Anheuser-Busch InBev Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,08 % und einem Kurs von 51,14EUR auf Tradegate (30. September 2025, 08:31 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: UBS
    Analyst: Sanjeet Aujla
    Analysiertes Unternehmen: AB Inbev
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 68
    Kursziel alt: 68
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


