    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsUnilever AktievorwärtsNachrichten zu Unilever
    129 Aufrufe 129 0 Kommentare 0 Kommentare

    JEFFERIES stuft Unilever PLC auf 'Underperform'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Unilever von 3900 auf 3800 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Analyst David Hayes passte am Dienstag nochmals seine Erwartungen für das dritte Quartal des Konsumgüterkonzerns an. In dem Jahresviertel geht er von weniger organischem Wachstum aus als der Konsens, der also verfehlt werden dürfte und sinken müsse./rob/tih/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2025 / 00:49 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2025 / 00:49 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Unilever Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,08 % und einem Kurs von 50,58EUR auf Tradegate (30. September 2025, 08:29 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JEFFERIES
    Analyst: David Hayes
    Analysiertes Unternehmen: Unilever PLC
    Aktieneinstufung neu: negativ
    Kursziel neu: 38
    Kursziel alt: 39
    Währung: GBP
    Zeitrahmen: N/A


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 43,46, was einem Rückgang von -12,84% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    JEFFERIES stuft Unilever PLC auf 'Underperform' Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Unilever von 3900 auf 3800 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Analyst David Hayes passte am Dienstag nochmals seine Erwartungen für das dritte Quartal des Konsumgüterkonzerns …