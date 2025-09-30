    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsÖl (Brent) RohstoffvorwärtsNachrichten zu Öl (Brent)
    Ölpreise geben nach Kursrutsch am Vortag leicht nach

    Für Sie zusammengefasst
    • Ölpreise fallen weiter, Brent bei 67,69 USD.
    • Rückgang nach Opec+-Fördermengenausweitung.
    • Brent-Öl seit August zwischen 65 und 70 USD.
    Foto: Emphyrio - pixabay

    LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben am Dienstag nach dem starken Kursrückgang zum Wochenbeginn weiter nachgegeben. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im November kostete im frühen Handel 67,69 US-Dollar. Das waren 33 Cent weniger als am Vortag. Am Montag war der Brent-Preis wegen einer Meldung der Nachrichtenagentur Bloomberg über eine Ausweitung der Fördermenge des Ölkartells Opec+ deutlich gefallen.

    Der Preis für ein Barrel der Sorte Brent pendelt seit Anfang August in einer relativ engen Spanne zwischen 65 und 70 Dollar. Auf Jahressicht verbilligte sich Brent-Öl um rund neun Prozent. Ähnlich sieht es bei der US-Sorte WTI aus. Diese verbilligte sich im Jahresverlauf um rund sieben Prozent. Am Dienstag gab der WTI-Preis wie die Notierung für Brent nach einem deutlichen Kursrutsch am Vortag leicht nach - er fiel um 30 Cent auf 63,15 Dollar./zb/jha/





