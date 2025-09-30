Ölpreise geben nach Kursrutsch am Vortag leicht nach
- Ölpreise fallen weiter, Brent bei 67,69 USD.
- Rückgang nach Opec+-Fördermengenausweitung.
- Brent-Öl seit August zwischen 65 und 70 USD.
LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben am Dienstag nach dem starken Kursrückgang zum Wochenbeginn weiter nachgegeben. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im November kostete im frühen Handel 67,69 US-Dollar. Das waren 33 Cent weniger als am Vortag. Am Montag war der Brent-Preis wegen einer Meldung der Nachrichtenagentur Bloomberg über eine Ausweitung der Fördermenge des Ölkartells Opec+ deutlich gefallen.
Der Preis für ein Barrel der Sorte Brent pendelt seit Anfang August in einer relativ engen Spanne zwischen 65 und 70 Dollar. Auf Jahressicht verbilligte sich Brent-Öl um rund neun Prozent. Ähnlich sieht es bei der US-Sorte WTI aus. Diese verbilligte sich im Jahresverlauf um rund sieben Prozent. Am Dienstag gab der WTI-Preis wie die Notierung für Brent nach einem deutlichen Kursrutsch am Vortag leicht nach - er fiel um 30 Cent auf 63,15 Dollar./zb/jha/
das globale Risiko durch geopolitische Unsicherheiten nimmt deutlich zu.
Deshalb könnte der Ölpreis auch wieder sehr schnell nach oben drehen.
Trump redet sich derzeit alles schön. Irgendwann erkennt auch er die Realität.
Dann müssen die B2-Bomber nochmal ran.
Alles geht dann wieder auf Anfang:
- Blockade der Straße von Hormus?
- Flächenbrand in der Region?
- Ölpreis geht durch die Decke?
- ...
--- Nur meine Meinung ---