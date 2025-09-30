Kaum bewegt

    StartseitevorwärtsFuturesvorwärtsBUND Future FuturevorwärtsNachrichten zu BUND Future

    • Kurse deutscher Staatsanleihen kaum verändert.
    • Euro-Bund-Future steigt leicht auf 128,69 Punkte.
    • Inflation in Deutschland könnte auf 2,3 Prozent steigen.
    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben sich am Dienstag im frühen Handel kaum verändert. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg geringfügig um 0,03 Prozent auf 128,69 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen lag bei 2,70 Prozent.

    Im Tagesverlauf stehen aus Sicht der Helaba die Verbraucherpreise in Deutschland im Fokus. Am Markt wird damit gerechnet, dass die Inflation im September weiter anzieht. Ökonomen rechnen für September im Schnitt mit einer Beschleunigung auf 2,3 Prozent.

    Im August hatte sich die Teuerungsrate hierzulande nach Berechnungen der Wiesbadener Statistiker erstmals in diesem Jahr leicht erhöht, die Verbraucherpreise lagen um 2,2 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats.

    Am Mittwoch werden die Daten für die gesamte Eurozone veröffentlicht. Die Teuerung dürfte dabei knapp oberhalb des Zielbereichs der EZB liegen. Die EZB strebt mittelfristig eine Inflationsrate von zwei Prozent für den Euroraum an./jha/zb




    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
