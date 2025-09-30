Kaum bewegt

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben sich am Dienstag im frühen Handel kaum verändert. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg geringfügig um 0,03 Prozent auf 128,69 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen lag bei 2,70 Prozent.

Im Tagesverlauf stehen aus Sicht der Helaba die Verbraucherpreise in Deutschland im Fokus. Am Markt wird damit gerechnet, dass die Inflation im September weiter anzieht. Ökonomen rechnen für September im Schnitt mit einer Beschleunigung auf 2,3 Prozent.