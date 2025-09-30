Deutsche Anleihen
Kaum bewegt
- Kurse deutscher Staatsanleihen kaum verändert.
- Euro-Bund-Future steigt leicht auf 128,69 Punkte.
- Inflation in Deutschland könnte auf 2,3 Prozent steigen.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben sich am Dienstag im frühen Handel kaum verändert. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg geringfügig um 0,03 Prozent auf 128,69 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen lag bei 2,70 Prozent.
Im Tagesverlauf stehen aus Sicht der Helaba die Verbraucherpreise in Deutschland im Fokus. Am Markt wird damit gerechnet, dass die Inflation im September weiter anzieht. Ökonomen rechnen für September im Schnitt mit einer Beschleunigung auf 2,3 Prozent.
Im August hatte sich die Teuerungsrate hierzulande nach Berechnungen der Wiesbadener Statistiker erstmals in diesem Jahr leicht erhöht, die Verbraucherpreise lagen um 2,2 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats.
Am Mittwoch werden die Daten für die gesamte Eurozone veröffentlicht. Die Teuerung dürfte dabei knapp oberhalb des Zielbereichs der EZB liegen. Die EZB strebt mittelfristig eine Inflationsrate von zwei Prozent für den Euroraum an./jha/zb
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu BUND Future - 965264 - DE0009652644
Das denkt die wallstreetONLINE Community über BUND Future. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
US Staats-Anleihen sind wegen der hohen Verschuldung m.E. uninteressant.
Bild: 24500_20250121085607_Government Bond 10y Forecast 20252026
https://tradingeconomics.com/forecast/government-bond-10y