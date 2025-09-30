    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTotalEnergies AktievorwärtsNachrichten zu TotalEnergies
    JEFFERIES stuft Totalenergies auf 'Hold'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Totalenergies mit einem Kursziel von 57 Euro auf "Hold" belassen. "Wachstum gesichert und Kosten unter Kontrolle" - so fasste Analyst Mark Wilson am Montag die Situation beim Energiekonzern zusammen. Er bezog sich dabei auf die Strategie-Präsentation mit Wachstums- und Cashflowzielen bis 2030 sowie zusätzliche Einsparungen in Höhe von 7,5 Milliarden US-Dollar./tih/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2025 / 21:03 / ET
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2025 / 21:03 / ET

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die TotalEnergies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,15 % und einem Kurs von 52,97EUR auf Tradegate (30. September 2025, 08:45 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JEFFERIES
    Analyst: Mark Wilson
    Analysiertes Unternehmen: Totalenergies
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 57
    Kursziel alt: 57
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m


    Verfasst von dpa-AFX Analysen
