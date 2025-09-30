JEFFERIES stuft Totalenergies auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Totalenergies mit einem Kursziel von 57 Euro auf "Hold" belassen. "Wachstum gesichert und Kosten unter Kontrolle" - so fasste Analyst Mark Wilson am Montag die Situation beim Energiekonzern zusammen. Er bezog sich dabei auf die Strategie-Präsentation mit Wachstums- und Cashflowzielen bis 2030 sowie zusätzliche Einsparungen in Höhe von 7,5 Milliarden US-Dollar./tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2025 / 21:03 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2025 / 21:03 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die TotalEnergies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,15 % und einem Kurs von 52,97EUR auf Tradegate (30. September 2025, 08:45 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Mark Wilson

Analysiertes Unternehmen: Totalenergies

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 57

Kursziel alt: 57

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



