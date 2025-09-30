CLO Virtual Fashion vereint über 300 Modeexperten aus der europäischen 3D-Community auf dem CLO Summit München 2025

MÜNCHEN, 30. September 2025 /PRNewswire/ -- CLO Virtual Fashion , ein branchenführender Anbieter von 3D-Kleidungsvisualisierungs- und Designtechnologie, veranstaltete seinen bisher größten CLO Summit in Europa. In diesem Jahr stand der jährliche User Summit zum ersten Mal nicht nur Unternehmenskunden, sondern auch Freiberuflern und Universitätsprofessoren offen. Damit wurde eine einzigartige Networking-Plattform und Talent-Drehscheibe für die 3D-Community in ganz Europa geschaffen. An dem Gipfel nahmen Fachleute von über 100 renommierten Marken teil, darunter H&M, Marks & Spencer, adidas, HUGO BOSS, BERSHKA, ZARA, IKEA of Sweden, Lacoste, Armedangels und viele mehr. Außerdem waren Dozenten von führenden Institutionen wie dem London College of Fashion, dem Amsterdam Fashion Institute und der Boras University sowie führende freiberufliche 3D-Designer und Kreative aus der Region vertreten.

Die Veranstaltung fand im neuen kulturellen Hotspot Münchens, dem Bergson Kunstkraftwerk, statt und umfasste Präsentationen und Podiumsdiskussionen unter der Leitung von Simon JH Kim, Geschäftsführer von CLO, Jaden Oh, Gründer von CLO, und Yazan Malkosh, Gründer des kürzlich übernommenen Unternehmens swatchbook , sowie Vertretern von Marken und Anbietern wie H&M, Marks & Spencer, adidas, GMS, Interloop und anderen. Der Gründer von CLO kehrte nach fünf Jahren nach Europa zurück, um Einblicke in die künftige Entwicklungsrichtung von CLO zu geben, die stark von der reifen europäischen Nutzerbasis beeinflusst wird.

„Es war eine wirklich freudige Erfahrung, so viele unserer Nutzer persönlich zu treffen und mit ihnen zu sprechen", sagte Jaden Oh, Gründer von CLO Virtual Fashion. „Ihr Feedback hat uns darin bestärkt, die kreativen Arbeitsabläufe unserer Nutzer zu verbessern und den gesamten Design- bis Produktionsprozess nahtloser und intuitiver zu gestalten. Wir werden uns weiterhin bemühen, ihre Reise in die Digitalisierung noch angenehmer zu gestalten."