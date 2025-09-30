    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsKoninklijke Ahold Delhaize AktievorwärtsNachrichten zu Koninklijke Ahold Delhaize
    JEFFERIES stuft Ahold Delhaize auf 'Buy'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Ahold Delhaize nach einem Treffen mit dem Chef des US-Geschäfts, JJ Fleeman, mit einem Kursziel von 42 Euro auf "Buy" belassen. Gesprächsthemen seien unter anderem die US-Lebensmittelbranche, die Volumendynamik in wichtigen Unternehmensgruppen, der Wandel im Online-Handel, die Verhandlungsdynamik mit Konsumgüterherstellern und die Aussichten auf eine Konsolidierung des Sektors gewesen, schrieb Frederick Wild am Montag./rob/edh/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2025 / 12:26 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2025 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Koninklijke Ahold Delhaize Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,12 % und einem Kurs von 34,12EUR auf Tradegate (30. September 2025, 08:05 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JEFFERIES
    Analyst: Frederick Wild
    Analysiertes Unternehmen: Ahold Delhaize
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 42
    Kursziel alt: 42
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


