Jefferies senkt Ziel für Lanxess auf 19 Euro - 'Underperform'
- Jefferies senkt Kursziel für Lanxess auf 19 Euro.
- Einstufung bleibt bei "Underperform" trotz Senkung.
- Absatzmärkte belasten Lanxess auch im zweiten Halbjahr.
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Lanxess vor Quartalszahlen von 21 auf 19 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Underperform" belassen. Auch in der zweiten Jahreshälfte belasteten die schwachen Absatzmärkte den Spezialchemiekonzern und den gesamten Sektor, schrieb Chris Counihan in seinem Ausblick vom Montag. Der Experte reduzierte seine Gewinnprognosen (Ebitda) für die kommenden drei Jahre um durchschnittlich 6 Prozent./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2025 / 10:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2025 / 19:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Die Lanxess Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,56 % und einem Kurs von 21,70 auf Tradegate (30. September 2025, 08:28 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Lanxess Aktie um -4,53 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -12,17 %.
Die Marktkapitalisierung von Lanxess bezifferte sich zuletzt auf 1,84 Mrd..
Lanxess zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,3800 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 22,500EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 18,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 28,00EUR was eine Bandbreite von -15,41 %/+31,58 % bedeutet.
Starke News. Laut den Analysten war der Envalior-Stake gar nichts wert. Nada, nil, null. Nun hat Lanxess mit einem Schlag kein Schuldenproblem mehr.
Hier steht eine Neubewertung an. Da würde ich nicht rausgehen. Ich bleibe voll investiert.