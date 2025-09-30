Jefferies senkt Ziel für Lanxess auf 19 Euro - 'Underperform'

-----------------------

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Lanxess Aktie

Die Lanxess Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,56 % und einem Kurs von 21,70 auf Tradegate (30. September 2025, 08:28 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Lanxess Aktie um -4,53 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -12,17 %.

Die Marktkapitalisierung von Lanxess bezifferte sich zuletzt auf 1,84 Mrd..

Lanxess zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,3800 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 22,500EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 18,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 28,00EUR was eine Bandbreite von -15,41 %/+31,58 % bedeutet.