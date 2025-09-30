HMS Bergbau AG: Ergebnis & Marge steigen, nachhaltiges Wachstum voran
HMS Bergbau AG glänzt im ersten Halbjahr 2025 mit soliden Zahlen und strategischen Weichenstellungen für die Zukunft.
Foto: Sunshine Seeds - 198506252
- HMS Bergbau AG erzielte im 1. Halbjahr 2025 einen Umsatz von 643,0 Mio. Euro und ein EBITDA von 8,3 Mio. Euro.
- Das EBITDA konnte um etwa 5 % im Vergleich zum Vorjahr gesteigert werden, trotz eines Umsatzrückgangs aufgrund von Preiseffekten.
- Der Halbjahresüberschuss betrug 5,8 Mio. Euro, was eine leichte Steigerung im Vergleich zum Vorjahr darstellt.
- HMS Bergbau plant, die operativen Geschäfte im zweiten Halbjahr 2025 mit den Mitteln aus einer neuen Unternehmensanleihe auszubauen.
- Die Gesellschaft verfolgt eine Diversifizierungsstrategie und hat den Handel mit Ölprodukten und Flüssigbrennstoffen erweitert.
- Der Aufsichtsrat hat den Vorstandsvertrag mit CFO Jens Moir vorzeitig bis zum 31.03.2028 verlängert.
Der Kurs von HMS Bergbau lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 45,20EUR und hat sich im Vergleich zum Vortag nicht verändert.
14 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 45,40EUR das entspricht einem Plus von +0,44 % seit der Veröffentlichung.
+0,88 %
-1,31 %
+90,72 %
+334,29 %
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
