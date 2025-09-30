Besonders beachtet!
Better Home & Finance Holding - Aktie im Anlegerfokus - 30.09.2025
Am heutigen Handelstag konnte die Better Home & Finance Holding Aktie bisher um +3,41 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Better Home & Finance Holding Aktie.
Better Home & Finance Holding Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 30.09.2025
Die Better Home & Finance Holding Aktie konnte bisher um +3,41 % auf 51,50€ zulegen. Das sind +1,70 € mehr als am letzten Handelstag. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?
Better Home & Finance Holding Aktie Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
Informationen zur Better Home & Finance Holding Aktie
Es gibt 9 Mio. Better Home & Finance Holding Aktien. Damit ist das Unternehmen 481,54 Mio. wert.
Better Home & Finance Holding Aktie jetzt kaufen?
Ob die Better Home & Finance Holding Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Better Home & Finance Holding Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.