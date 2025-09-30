    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBallard Power Systems AktievorwärtsNachrichten zu Ballard Power Systems

    Ballard Power Systems Aktie heute im Minus - 30.09.2025

    Am 30.09.2025 ist die Ballard Power Systems Aktie, bisher, um -2,14 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Ballard Power Systems Aktie.

    Foto: Ballard Power Systems

    Ballard Power Systems ist ein führendes Unternehmen in der Brennstoffzellentechnologie, das saubere Energie für den Transportsektor bereitstellt. Mit einem Fokus auf PEM-Brennstoffzellen für Busse, LKWs und Schiffe, konkurriert es mit Firmen wie Plug Power. Die Alleinstellungsmerkmale sind technologische Innovation und strategische Partnerschaften.

    Ballard Power Systems Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 30.09.2025

    Einen schwachen Börsentag erlebt die Ballard Power Systems Aktie. Sie fällt um -2,14 % auf 2,2910. Wie geht es mit der Aktie weiter?

    Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Ballard Power Systems in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +83,93 % bestehen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Ballard Power Systems Aktie damit um -7,18 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +34,78 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Ballard Power Systems +44,07 % gewonnen.

    Ballard Power Systems Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -7,18 %
    1 Monat +34,78 %
    3 Monate +83,93 %
    1 Jahr +38,43 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Ballard Power Systems Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der Ballard Power Systems Aktie, insbesondere um mögliche Preisniveaus zwischen 4 und 15 USD, die durch Optionen und Markttrends beeinflusst werden könnten. Gleichzeitig gibt es Bedenken hinsichtlich der Konkurrenz und der aktuellen Auftragslage, während die Hoffnung auf neue Aufträge und technologische Fortschritte die Fantasie der Anleger anheizt.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Ballard Power Systems eingestellt.

    Zur Ballard Power Systems Diskussion

    Informationen zur Ballard Power Systems Aktie

    Es gibt 301 Mio. Ballard Power Systems Aktien. Damit ist das Unternehmen 688,62 Mio. wert.

    Ballard Power Systems

    -2,61 %
    -7,18 %
    +34,78 %
    +83,93 %
    +38,43 %
    -62,91 %
    -81,88 %
    +123,74 %
    -56,14 %
    ISIN:CA0585861085WKN:A0RENB



    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
