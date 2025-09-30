Heute am 30.09.2025: Canopy Growth Aktie im Blickpunkt

Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in Canopy Growth investiert war, konnte einen Gewinn von +30,06 % verbuchen.

Mit einer Performance von 0,00 % konnte die Canopy Growth Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Canopy Growth Aktie damit um +21,34 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +1,93 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -48,66 % verloren.

Canopy Growth Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +21,34 % 1 Monat +1,93 % 3 Monate +30,06 % 1 Jahr -66,80 %

Informationen zur Canopy Growth Aktie

Es gibt 312 Mio. Canopy Growth Aktien. Damit ist das Unternehmen 418,69 Mio. wert.

Trump hat mit einem CBD-Video pure Kaufpanik entfacht: Cannabis-Aktien sind daraufhin am Montag zweistellig haussiert, die Tilray-Aktie ist um sagenhafte 60 Prozent explodiert.

Canopy Growth Aktie jetzt kaufen?

Ob die Canopy Growth Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Canopy Growth Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.