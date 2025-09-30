    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCanopy Growth AktievorwärtsNachrichten zu Canopy Growth

    Heute am 30.09.2025: Canopy Growth Aktie im Blickpunkt

    Am heutigen Handelstag konnte die Canopy Growth Aktie bisher um 0,00 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Canopy Growth Aktie.

    Canopy Growth Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 30.09.2025

    Mit einer Performance von 0,00 % konnte die Canopy Growth Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

    Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in Canopy Growth investiert war, konnte einen Gewinn von +30,06 % verbuchen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Canopy Growth Aktie damit um +21,34 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +1,93 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -48,66 % verloren.

    Canopy Growth Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +21,34 %
    1 Monat +1,93 %
    3 Monate +30,06 %
    1 Jahr -66,80 %

    Informationen zur Canopy Growth Aktie

    Es gibt 312 Mio. Canopy Growth Aktien. Damit ist das Unternehmen 418,69 Mio. wert.

    Trump entfacht Cannabis-Fieber – Tilray plus 60 Prozent, Sektor eskaliert!


    Trump hat mit einem CBD-Video pure Kaufpanik entfacht: Cannabis-Aktien sind daraufhin am Montag zweistellig haussiert, die Tilray-Aktie ist um sagenhafte 60 Prozent explodiert.

    Canopy Growth Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Canopy Growth Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Canopy Growth Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Canopy Growth

    -2,24 %
    +21,34 %
    +1,93 %
    +30,06 %
    -66,80 %
    -95,18 %
    -98,89 %
    -87,20 %
    -94,63 %
    ISIN:CA1380357048WKN:A3E2FV



