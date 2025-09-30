Krongaard GmbH / KRONGAARD beruft Ronny Weigler zum CEO (FOTO)

"Mit Ronny Weigler gewinnen wir eine Führungspersönlichkeit, die nicht nur über tiefgehende Marktkenntnisse verfügt, sondern auch die Fähigkeit mitbringt, das Unternehmen strategisch weiterzuentwickeln und nachhaltig zu stärken. Wir sind überzeugt, dass er die KRONGAARD in eine erfolgreiche Zukunft führen wird", sagt Moritz Greve, Gründungspartner des Mehrheitsgesellschafter Maxburg Capital Partners.

KRONGAARD beruft Ronny Weigler zum CEO (FOTO) Hamburg (ots) - Mit Wirkung zum 1. November 2025 tritt Ronny Weigler (47) in die Geschäftsführung der Krongaard GmbH ein und übernimmt bei dem bundesweiten Personaldienstleister die neu geschaffene Position des Chief Executive Officers (CEO).

Weigler blickt auf eine langjährige Karriere in führenden Professional-Service-Unternehmen zurück. Zuletzt verantwortete er die Leitung und den Ausbau des übergreifenden Geschäftsfeldes "Consulting Financial Services" der AWADO-Gruppe. Zuvor war Weigler in verschiedenen Führungspositionen tätig - unter anderem als Geschäftsführer und Marktbereichsverantwortlicher der AWADO-Gruppe, außerdem als Gesellschaftervertreter und Berater für Dienstleistungsunternehmen.

"Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe und die Zusammenarbeit mit dem kompetenten und erfahrenen Team von KRONGAARD. Wie kein anderer versteht KRONGAARD den Kundenbedarf umfassend und entwickelt passgenaue Besetzungsvorschläge mit hochqualifizierten freiberuflichen Beratern. Mit diesem Anspruch und Spirit werden wir neue Wachstumschancen erschließen und unsere Position im Markt nachhaltig ausbauen", betont Ronny Weigler.

Die Hamburger KRONGAARD GmbH ist seit 2008 ein führender Personaldienstleister mit Spezialisierung auf die Vermittlung hochqualifizierter, selbstständiger Experten. Von sechs Standorten aus betreut KRONGAARD bundesweit namhafte Unternehmen - vom Mittelstand bis hin zu DAX-Konzernen. Mit einem klaren Fokus auf Qualität, Compliance und passgenaue Lösungen schafft das Unternehmen die Verbindung zwischen unternehmerischem Bedarf und hochqualifizieren Experten, die Projekte erfolgreich vorantreiben.



