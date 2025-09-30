1700 Prozent Kursanstieg: Das müssen Anleger dieser Aktie wissen

Der Höhenflug führte den Kurs bis auf 22,10 US-Dollar – ein Wert, der einem Anstieg von 1.726,45 Prozent gegenüber dem letzten Schlusskurs der alten Papiere bei 1,21 US-Dollar entspricht. Noch im Juni sah es düster aus: Bei einem Schuldenberg von rund 4,6 Milliarden US-Dollar blieb Wolfspeed nur der Schritt unter den Gläubigerschutz nach Chapter 11.

Wolfspeed ist zurück im Rampenlicht: Der US-Spezialist für Siliziumkarbid-Chips, die vor allem in Elektrofahrzeugen zum Einsatz kommen, hat nach seiner Sanierung ein starkes Börsen-Comeback gezeigt. Kaum gestartet, katapultierten sich die neuen Aktien am Montag an der New Yorker Börse zeitweise um rund 1.380 Prozent nach oben.

Der Restrukturierungsplan schrieb eine drastische Entschuldung vor und brachte zusätzlich 275 Millionen US-Dollar an neuer Finanzierung. Während die bisherigen Aktionäre alles verloren, wurden frische Aktien ausgegeben, die nun den Handel bestimmen.

Der Konzern blieb trotz des spektakulären Sprungs am Montag weit von seinen einstigen Rekordkursen um die 120 US-Dollar entfernt. Ob die neue Aufwärtsbewegung nachhaltig ist oder lediglich ein kurzer Funken, ist daher unter Anlegern und Analysten umstritten.

Wolfspeed wird als zentraler Anbieter im Markt für Siliziumkarbid-Halbleiter gesehen, einer Schlüsseltechnologie für E-Mobilität und Energiesparlösungen. Doch die Zukunft bleibt unsicher: Das geplante Werk in Saarland, das gemeinsam mit ZF entstehen sollte, wurde gestoppt. Zudem bremst die schwächere Nachfrage nach Elektroautos das Geschäft, wie Reuters hervorhebt.

Die Bewegungen der Wolfspeed-Aktie können als eine Mischung aus einem neuen Float, Umstrukturierungen, Spekulationen und dem Versprechen einer zweiten Chance verstanden werden.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

Die Wolfspeed Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -33,95 % und einem Kurs von 1,070EUR auf Lang & Schwarz (26. September 2025, 21:53 Uhr) gehandelt.

