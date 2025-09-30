    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsT-Mobile US AktievorwärtsNachrichten zu T-Mobile US

    ANALYSE-FLASH

    JPMorgan hebt Ziel für T-Mobile US auf 300 Dollar - 'Overweight'

    • JPMorgan hebt Kursziel für T-Mobile US auf 300 USD.
    • Einstufung bleibt bei "Overweight" für T-Mobile US.
    • Schätzung neuer Vertragskunden auf 850.000 angehoben.
    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für T-Mobile US von 280 auf 300 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Sebastiano Petti passte seine Schätzungen in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht an jüngste Signale und Trends sowie die Übernahme von UScellular an. Er hob dabei insbesondere die Anzahl neuer Vertragskunden in seinem Modell auf 850.000, was laut seiner Aussage immer noch zu niedrig sein könnte./rob/ag/zb

    Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2025 / 23:01 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2025 / 00:15 / EDT

    T-Mobile US

    ISIN:US8725901040WKN:A1T7LU

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur T-Mobile US Aktie

    Die T-Mobile US Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,07 % und einem Kurs von 203,1 auf Tradegate (30. September 2025, 09:03 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der T-Mobile US Aktie um +0,82 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,52 %.

    Die Marktkapitalisierung von T-Mobile US bezifferte sich zuletzt auf 228,46 Mrd..

    T-Mobile US zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 3,5200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,4400 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 274,17USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 265,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 300,00USD was eine Bandbreite von +30,61 %/+47,86 % bedeutet.


    Rating: Overweight
    Analyst: JPMorgan
    Kursziel: 300 US-Dollar

