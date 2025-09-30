JPMorgan hebt Ziel für T-Mobile US auf 300 Dollar - 'Overweight'

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur T-Mobile US Aktie

Die T-Mobile US Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,07 % und einem Kurs von 203,1 auf Tradegate (30. September 2025, 09:03 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der T-Mobile US Aktie um +0,82 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,52 %.

Die Marktkapitalisierung von T-Mobile US bezifferte sich zuletzt auf 228,46 Mrd..

T-Mobile US zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 3,5200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,4400 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 274,17USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 265,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 300,00USD was eine Bandbreite von +30,61 %/+47,86 % bedeutet.