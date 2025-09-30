Akkodis und Deutsche Aircraft schließen strategische Partnerschaft für die nächste Generation zukunftsfähiger Regionalflugzeuge (FOTO)

    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAdecco Group AktievorwärtsNachrichten zu Adecco Group
    Weßling (ots) - Die Unternehmen intensivieren ihre Zusammenarbeit und bündeln
    technologische Expertise, um die Flugzeugentwicklung in Deutschland durch
    Digital Engineering und emissionsreduzierende Innovationen zu stärken.

    Akkodis und Deutsche Aircraft haben eine Kooperationsvereinbarung unterzeichnet
    und damit den Start einer strategischen Partnerschaft markiert. Ziel ist es, die
    Entwicklung und Produktion innovativer Regionalflugzeuge in Deutschland
    entscheidend voranzubringen - mit einem klaren Fokus auf technologische
    Exzellenz und die Stärkung des deutschen Luftfahrt-Ökosystems.

    Im Rahmen der Vereinbarung wird Akkodis zum First-Tier-Supplier und übernimmt
    eine zentrale Rolle in der Lieferkette von Deutsche Aircraft. Als globales
    Beratungsunternehmen für Digital Engineering bringt Akkodis umfassende Expertise
    in der Flugzeugsystementwicklung ein und stellt spezialisierte
    Engineering-Kompetenzen bereit, um Deutsche Aircraft bei der Erreichung
    wichtiger Programm-Meilensteine zu unterstützen. Das Unternehmen deckt den
    gesamten Entwicklungsprozess ab - von der Anforderungsdefinition und
    Systemintegration über Boden- und Flugtests bis hin zur finalen Zulassung des
    neuen Flugzeugs. Darüber hinaus bringt die Aerospace & Defense Division von
    Akkodis Kompetenzen in digitaler Modellierung und Simulation, innovativen
    Materialien sowie in der Vorbereitung auf alternative Antriebe wie Sustainable
    Aviation Fuel (SAF) und Wasserstoff ein.

    Akkodis hat sich über viele Jahre als verlässlicher Partner durch technologische
    Kompetenz, proaktive Lösungen und die Fähigkeit zur globalen
    Ressourcenmobilisierung, bewährt. Heute baut das Unternehmen diese Rolle weiter
    aus - durch den Einsatz digitaler Entwicklungsmethoden, die eine schnellere,
    effizientere und emissionsärmere Flugzeugentwicklung ermöglichen.

    "Diese Partnerschaft stärkt unsere Diversifizierungsstrategie und unsere Rolle
    in der Luftfahrtindustrie", sagt Dr. Peter Mehrle, CEO von Akkodis Germany .
    "Gemeinsam mit Deutsche Aircraft zeigen wir die industrielle Leistungsfähigkeit
    und Innovationskraft Europas: Durch die Kombination unserer Expertisen treiben
    wir die Entwicklung regionaler Flugzeuge 'Made in Germany' voran und
    positionieren Europa als führend in der nachhaltigen Luftfahrt."

    "Für uns geht es bei dieser Zusammenarbeit darum, Engineering-Know-How in
    greifbaren Fortschritt zu überführen", erläutert Reiner Oldewurtel, Vice
    President bei Akkodis Germany AS&D GmbH . "Durch die enge Kooperation mit
    Deutsche Aircraft leisten wir einen Beitrag zu schnellerer Systemintegration,
    effizienteren Tests und reibungsloseren Zulassungsverfahren - stets geleitet von
