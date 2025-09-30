Akkodis und Deutsche Aircraft schließen strategische Partnerschaft für die nächste Generation zukunftsfähiger Regionalflugzeuge (FOTO)

Weßling (ots) - Die Unternehmen intensivieren ihre Zusammenarbeit und bündeln

technologische Expertise, um die Flugzeugentwicklung in Deutschland durch

Digital Engineering und emissionsreduzierende Innovationen zu stärken.



Akkodis und Deutsche Aircraft haben eine Kooperationsvereinbarung unterzeichnet

und damit den Start einer strategischen Partnerschaft markiert. Ziel ist es, die

Entwicklung und Produktion innovativer Regionalflugzeuge in Deutschland

entscheidend voranzubringen - mit einem klaren Fokus auf technologische

Exzellenz und die Stärkung des deutschen Luftfahrt-Ökosystems.





Im Rahmen der Vereinbarung wird Akkodis zum First-Tier-Supplier und übernimmteine zentrale Rolle in der Lieferkette von Deutsche Aircraft. Als globalesBeratungsunternehmen für Digital Engineering bringt Akkodis umfassende Expertisein der Flugzeugsystementwicklung ein und stellt spezialisierteEngineering-Kompetenzen bereit, um Deutsche Aircraft bei der Erreichungwichtiger Programm-Meilensteine zu unterstützen. Das Unternehmen deckt dengesamten Entwicklungsprozess ab - von der Anforderungsdefinition undSystemintegration über Boden- und Flugtests bis hin zur finalen Zulassung desneuen Flugzeugs. Darüber hinaus bringt die Aerospace & Defense Division vonAkkodis Kompetenzen in digitaler Modellierung und Simulation, innovativenMaterialien sowie in der Vorbereitung auf alternative Antriebe wie SustainableAviation Fuel (SAF) und Wasserstoff ein.Akkodis hat sich über viele Jahre als verlässlicher Partner durch technologischeKompetenz, proaktive Lösungen und die Fähigkeit zur globalenRessourcenmobilisierung, bewährt. Heute baut das Unternehmen diese Rolle weiteraus - durch den Einsatz digitaler Entwicklungsmethoden, die eine schnellere,effizientere und emissionsärmere Flugzeugentwicklung ermöglichen."Diese Partnerschaft stärkt unsere Diversifizierungsstrategie und unsere Rollein der Luftfahrtindustrie", sagt Dr. Peter Mehrle, CEO von Akkodis Germany ."Gemeinsam mit Deutsche Aircraft zeigen wir die industrielle Leistungsfähigkeitund Innovationskraft Europas: Durch die Kombination unserer Expertisen treibenwir die Entwicklung regionaler Flugzeuge 'Made in Germany' voran undpositionieren Europa als führend in der nachhaltigen Luftfahrt.""Für uns geht es bei dieser Zusammenarbeit darum, Engineering-Know-How ingreifbaren Fortschritt zu überführen", erläutert Reiner Oldewurtel, VicePresident bei Akkodis Germany AS&D GmbH . "Durch die enge Kooperation mitDeutsche Aircraft leisten wir einen Beitrag zu schnellerer Systemintegration,effizienteren Tests und reibungsloseren Zulassungsverfahren - stets geleitet von