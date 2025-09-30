Akkodis und Deutsche Aircraft schließen strategische Partnerschaft für die nächste Generation zukunftsfähiger Regionalflugzeuge (FOTO)
Weßling (ots) - Die Unternehmen intensivieren ihre Zusammenarbeit und bündeln
technologische Expertise, um die Flugzeugentwicklung in Deutschland durch
Digital Engineering und emissionsreduzierende Innovationen zu stärken.
Akkodis und Deutsche Aircraft haben eine Kooperationsvereinbarung unterzeichnet
und damit den Start einer strategischen Partnerschaft markiert. Ziel ist es, die
Entwicklung und Produktion innovativer Regionalflugzeuge in Deutschland
entscheidend voranzubringen - mit einem klaren Fokus auf technologische
Exzellenz und die Stärkung des deutschen Luftfahrt-Ökosystems.
Im Rahmen der Vereinbarung wird Akkodis zum First-Tier-Supplier und übernimmt
eine zentrale Rolle in der Lieferkette von Deutsche Aircraft. Als globales
Beratungsunternehmen für Digital Engineering bringt Akkodis umfassende Expertise
in der Flugzeugsystementwicklung ein und stellt spezialisierte
Engineering-Kompetenzen bereit, um Deutsche Aircraft bei der Erreichung
wichtiger Programm-Meilensteine zu unterstützen. Das Unternehmen deckt den
gesamten Entwicklungsprozess ab - von der Anforderungsdefinition und
Systemintegration über Boden- und Flugtests bis hin zur finalen Zulassung des
neuen Flugzeugs. Darüber hinaus bringt die Aerospace & Defense Division von
Akkodis Kompetenzen in digitaler Modellierung und Simulation, innovativen
Materialien sowie in der Vorbereitung auf alternative Antriebe wie Sustainable
Aviation Fuel (SAF) und Wasserstoff ein.
Akkodis hat sich über viele Jahre als verlässlicher Partner durch technologische
Kompetenz, proaktive Lösungen und die Fähigkeit zur globalen
Ressourcenmobilisierung, bewährt. Heute baut das Unternehmen diese Rolle weiter
aus - durch den Einsatz digitaler Entwicklungsmethoden, die eine schnellere,
effizientere und emissionsärmere Flugzeugentwicklung ermöglichen.
"Diese Partnerschaft stärkt unsere Diversifizierungsstrategie und unsere Rolle
in der Luftfahrtindustrie", sagt Dr. Peter Mehrle, CEO von Akkodis Germany .
"Gemeinsam mit Deutsche Aircraft zeigen wir die industrielle Leistungsfähigkeit
und Innovationskraft Europas: Durch die Kombination unserer Expertisen treiben
wir die Entwicklung regionaler Flugzeuge 'Made in Germany' voran und
positionieren Europa als führend in der nachhaltigen Luftfahrt."
"Für uns geht es bei dieser Zusammenarbeit darum, Engineering-Know-How in
greifbaren Fortschritt zu überführen", erläutert Reiner Oldewurtel, Vice
President bei Akkodis Germany AS&D GmbH . "Durch die enge Kooperation mit
Deutsche Aircraft leisten wir einen Beitrag zu schnellerer Systemintegration,
effizienteren Tests und reibungsloseren Zulassungsverfahren - stets geleitet von
