BERNSTEIN RESEARCH stuft AB Inbev auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für AB Inbev mit einem Kursziel von 79 Euro auf "Outperform" belassen. Trevor Stirling verwies in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht am Montag auf eine erwartet schwache Entwicklung in allen wichtigen Märkten beziehungsweise Regionen. Im Vergleich zum ersten Halbjahr werde das zweite wohl schwächer, was den operativen Gewinn betrifft. Belastungen durch Wechselkursschwankungen wohl höher ausfallen./rob/tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2025 / 14:48 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2025 / 14:48 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Anheuser-Busch InBev Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,17 % und einem Kurs von 50,50EUR auf Tradegate (30. September 2025, 09:07 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Trevor Stirling

Analysiertes Unternehmen: AB Inbev

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 79

Kursziel alt: 79

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

