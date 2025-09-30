    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAnheuser-Busch InBev AktievorwärtsNachrichten zu Anheuser-Busch InBev
    BERNSTEIN RESEARCH stuft AB Inbev auf 'Outperform'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für AB Inbev mit einem Kursziel von 79 Euro auf "Outperform" belassen. Trevor Stirling verwies in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht am Montag auf eine erwartet schwache Entwicklung in allen wichtigen Märkten beziehungsweise Regionen. Im Vergleich zum ersten Halbjahr werde das zweite wohl schwächer, was den operativen Gewinn betrifft. Belastungen durch Wechselkursschwankungen wohl höher ausfallen./rob/tih/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2025 / 14:48 / UTC
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2025 / 14:48 / UTC

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Anheuser-Busch InBev Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,17 % und einem Kurs von 50,50EUR auf Tradegate (30. September 2025, 09:07 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH
    Analyst: Trevor Stirling
    Analysiertes Unternehmen: AB Inbev
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 79
    Kursziel alt: 79
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


    Verfasst von dpa-AFX Analysen
