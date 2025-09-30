BERNSTEIN RESEARCH stuft ABB LTD auf 'Underperform'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für ABB mit einem Kursziel von 45 Franken auf "Underperform" belassen. Der Nachfragetrend beim Automatisierungskonzern sollte intakt geblieben sein, schrieb Alasdair Leslie am Montag in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht. Er rechnet daher mit einem soliden Quartal. Potenziale zur Umsatzsteigerung seien im Kurs aber schon eingepreist./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2025 / 13:15 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2025 / 13:15 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die ABB Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,03 % und einem Kurs von 60,96EUR auf Lang & Schwarz (30. September 2025, 09:20 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH
Analyst: Alasdair Leslie
Analysiertes Unternehmen: ABB LTD
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 45
Kursziel alt: 45
Währung: CHF
Zeitrahmen: N/A
